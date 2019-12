Luigi's Mansion 3: DLC Multiplayer-Pack angekündigt - 4Players.de

Mit dem Multiplayer-Pack hat Nintendo eine Erweiterung für Luigi's Mansion 3 angekündigt, die laut Eurogamer.net 2020 erscheinen und zum Preis von 9,99 Euro angeboten wird. Allerdings erfolgt die Veröffentlichung in zwei Teilen: Ab dem 30. April bekommt man mit dem ersten Teil drei neue Minispiele für den Modus Polterpark. Zudem erhält man im Wirrwarr-Turm drei weitere Outfits für Luigi. Mit der Taschenlampe Typ P erhalten Käufer des Pakets außerdem exklusives Zusatz-Equipment, das man in der Story-Kampagne und dem Wirrwarr-Turm einsetzen darf.Der zweite Teil des Multiplayer-Pakets folgt dann am 31. Juli, der ebenfalls drei zusätzliche Minispiele für den Polterpark sowie drei weitere Outfits für Luigi beinhalten wird.Letztes aktuelles Video: Video-Test