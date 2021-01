Silver Chains: Exploratives Horror-Abenteuer wird Ende Janaur auf PS4 und Switch von der Kette gelassen

Am 29. Januar 2021 wollen Headup Games und Cracked Heads das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertete Horror-Abenteuer Silver Chains ab 29,99€ bei vorbestellen ) auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Was aus der ebenfalls angekündigten Umsetzung für Xbox One geworden ist, ist nicht bekannt. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive und als technische Grundlage fungiert die Unreal Engine 4.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nachdem er mit seinem Auto bei einem Unwetter von der Straße abkommt und gegen einen Baum kracht, wacht Peter in einer alten verlassenen Villa irgendwo in England auf. Er kann sich weder erinnern warum noch wie er hier hergekommen ist, doch schon sehr bald muss er herausfinden, dass das Haus nicht so verlassen ist wie es scheint. Während er nach einem Weg hinaus sucht, enthüllt Peter Stück für Stück die dunklen Geheimnisse der Villa und welche schrecklichen Ereignisse hier vorgefallen sind. Als er Indizien findet, dass er scheinbar zuvor schon einmal hier war, hat etwas Böses bereits die Jagd auf Peter aufgenommen...""Fotorealistische und detailverliebte Grafiken versetzen dich in eine alte verlassene Villa. Dunkle Geheimgänge, tosendes Gewitter, übernatürliche Erscheinungen und eine spannende Geschichte ziehen dich tief in ihren Bann, alles untermalt von einem unheimlichen Soundtrack und englischer Sprachausgabe. (...) Erkunde eine riesige Villa und die Geschichte der Bewohner. Löse Rätsel, um in zuvor verschlossene Bereiche zu gelangen, und nimm dich vor Gefahren in Acht. Du kannst gegen das Böse nicht kämpfen – nimm die Beine in die Hand und suche ein sicheres Versteck.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PS4 Switch