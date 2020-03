Summer in Mara: Tropisches Inselabenteuer zwischen Wind Waker und Stardew Valley beginnt im Frühjahr

Ein frei erkundbarer Ozean mit mehr als 20 Inseln.

Gestalte deine Insel mit Gebäuden, Feldern und Nutztieren.

Lerne über 25 Charaktere kennen.

Mache Mara zu einem noch schöneren Ort in mehr als 300 Missionen.

Ein Tag-/Nachtzyklus sowie Wetterphänomene beeinflussen die Spielwelt.

Die spanischen Entwickler von Chibig Studio wollen ihr erfolgreich über Kickstarter finanziertes Inselabenteuer Summer in Mara im Frühjahr 2020 für Nintendo Switch ( eShop ) und PC ( Steam ) veröffentlichen, wie im Rahmen von Nintendos Indie-World-Präsentation bekannt gemacht wurde. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen im späteren Jahresverlauf folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Verwalte deine eigene Insel und erkunde den Ozean im Landwirtschaftsabenteuer Summer in Mara. Begleite Koa in einem Spiel, in dem Landwirtschaft, Handwerk und Erkundung aufeinandertreffen, und erlebe eine packende Handlung in einem farbenfrohen tropischen Archipel."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Switch Trailer