Summer in Mara: Tropisches Inselabenteuer zwischen Wind Waker und Stardew Valley für PS4 erschienen

Am 9. Dezember 2020 hat Chibig Studio sein bereits für PC und Switch erschienenes sowie auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertetes und von einem kostenlosen Prolog flankiertes Survival-Abenteuer Summer in Mara auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Für Mitglieder von PlayStation Plus wird im PlayStation Store noch bis zum 17. Dezember ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,59 Euro statt 21,99 Euro). Eine Umsetzung für Xbox One befindet sich ebenfalls in der Mache.Laut Spielbeschreibung ist es "ein sommerliches Abenteuer mit landwirtschaftlichen, handwerklichen und mechanischen Elementen in einem tropischen Archipel. 'Sommer in Mara' ist ein Einzelspieler-Erlebnis in einer ruhigen, entspannten Umgebung mit einem handgemachten Look und einer spannenden Geschichte. Du spielst Koa, ein kleine Abenteuerin, die die Welt um sich herum erkunden möchte. Mit 'Sommer in Mara' musst du dich um deine eigene Insel kümmern, deine Ernte einbringen, neue Werkzeuge und Gebäude herstellen und mit deinem Boot auf Reisen gehen, um neue Inseln und Geheimnisse zu entdecken."Als Hauptmerkmale werden genannt:Weiter heißt es: "Die Insel gehört dir ganz alleine, aber sich darum zu kümmern bedeutet eine Menge harter Arbeit. Du kannst Bäume pflanzen, um Holz zu gewinnen, und mit verschiedenen Materialien neue Werkzeuge und Gebäude herstellen. Oder du kannst Getreidefelder anlegen und alle Arten von Gemüse anbauen. Außerdem hast du einen Bauernhof mit Hühnern und Schweinen, um die du dich kümmern musst. Aber Vorsicht: Das ist nicht so einfach, wie es aussieht! Du kannst auch in einem Teich oder auf offener See fischen, mit deiner Axt Bäume fällen, mit deinem Hammer Gegenstände bauen oder mit deiner Hacke die Erzeugnisse deiner Insel ernten.Koa braucht deine Hilfe. Sie hat eine Reihe grundlegender Fähigkeiten, von denen sie mehr erwerben kann, während sie von der Welt um sich herum lernt. Wir möchten, dass du dich so fühlst, als ob du zusammen mit Koa wächst, und mit ihr und den anderen Menschen auf dem Archipel Freundschaft schließt. Die kannst zu neuen Inseln segeln und die Schätze und Geheimnisse mitten im Meer mit deinem zuverlässigen Boot erkunden, das du mit ein bisschen Zeit und Aufwand aufrüsten kannst.Mit neuen Inseln kommen neue Menschen. Du wirst mit über zwanzig Charakteren sprechen und handeln, von denen alle ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Leben haben. Sie geben dir Missionen, teilen Tipps über die Welt mit dir oder erzählen dir Anekdoten über ihre Erfahrungen und Reisen. Sie kennenzulernen ist ein wichtiger Teil des Spiels, weshalb wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, sie einzigartig und interessant zu machen. Aber nicht alle sind freundlich. Ein böser Konzern namens Elit will Mara erobern und den Ozean ausbeuten. Eines ihrer ersten Opfer ist Napopo, eine seltsame Kreatur, die Koa um Hilfe bittet."