Infected Shelter: Early-Access-Start des postapokalyptischen Roguelite-Rollenspiels - 4Players.de

Aktualisierung vom 9. Mai 2019, 07:58 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 29. April 2019, 08:42 Uhr:

Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux) Screenshot - Infected Shelter (Linux)

Inwischen haben Dark Blue Games Infected Shelter im Early Accesss auf Steam veröffentlicht, wo bis zum 15. Mai noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt wird (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Hier zudem das offizielle Video zum Verkaufsstart:Das laut Entwickler Dark Blue Games von Dead Cells Mortal Kombat und Castle Crashers inspirierten Action-Rollenspiel Infected Shelter wird am 8. Mai 2019 in den Early Access auf Steam starten, wo es in zirka sechs Monaten fertiggestellt werden und neben dem PC auch für PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch erscheinen soll (zur offiziellen Website ).Dank zufallsgenerierter Inhalte soll jeder Durchgang einzigartig sein. Zudem könne man über 150 Blaupausen für permanente Verbesserungen (Waffen, Klamotten, Fertigkeiten, Relikte und Wertesteigerungen) sammeln, um immer stärker zu werden. Neben vier spielbaren Charakteren sowie zahlreichen Nah- und Fernkampfwaffen werden über 50 Charaktereigenschaften und Exekutionen, mehr als 200 Schauplätze sowie ein lokaler Koop-Modus für bis zu vier Spieler versprochen. Hier ein aktueller Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Early Access Termin-Trailer