International Basketball Manager: 2019-20: Sportmanager startet in die nächste Saison

Die spanischen Entwickler von U-Play Online haben ihren nach wie vor im Early Accesss befindlichen International Basketball Manager am 23. Januar 2020 mit einem Update in die Saison 2019-20 starten lassen. Neben entsprechend aktualisierten Teams, Spielern und Wettbewerben sind auch vier neue Ligen implementiert worden.So kann man neuerdings auch in der englischen, der portugiesischen und der belgischen Liga um einen EuroCup-Platz spielen oder sich in der aufstrebenden australischen Liga verdingen. Auf Steam wird aktuell ein Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 72 Prozent von 59 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: 2019-20 Trailer