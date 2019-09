MAG Con: Entertainmentmesse findet Anfang Oktober 2019 in Erfurt statt - 4Players.de

Vom 04. bis 06. Oktober 2019 findet in Erfurt die MAG 2019 statt. Die Entertainmentmesse soll Games, Cosplay, Creator, Anime, Manga und Comics vereinen und dabei die Community in den Vordergrund stellen. Mehr als 40 Spiele-Unternehmen werden vor Ort sein, darunter Nintendo, 2K, Capcom, Yager, Aerosoft, Holo Gate, Rockfish, Black Forest Games, Tivola und Gamigo.Folgende Spiele wurden bestätigt: Dragon Quest 11, Luigis Mansion 3, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Super Mario Maker 2, Borderlands 3, NBA2K20, Monster Hunter: World - Iceborne, Wedding VR, The Angry Birds Movie 2 VR, A Year of Rain, Everspace 2, Unrailed, Felix the Reaper, The Cycle und Destroy All Humans - plus Indie Arena Booth.Tages-Tickets und Tickets für alle drei Tage sind hier erhältlich (ab 26 Euro pro Tag). Über 25 YouTuber, Streamer und Cosplayer haben sich angekündigt Die MAG 2019 findet auf über 16.000 Quadratmetern vom 04. bis 06. Oktober 2019 auf dem Gelände der Messe Erfurt statt. Marie-Anne Hachey ist als Head of MAG für die Umsetzung der MAG 2019 verantwortlich.