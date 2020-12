Super Seducer 3: Die "ultimativ-realistische" Dating-Simulation erscheint gleich als "GOTY Edition"

Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC)

Nach längerer Entwicklungspause (Coronavirus-bedingt) hat sich Richard La Ruina zum Verbleib von Super Seducer 3 geäußert. Die "ultimativ-realistische" Dating-Simulation wird gleich als "GOTY Edition" (Game of the Year) für PC und Mac via Steam erscheinen, und zwar am 12. Februar 2021 - Valentinstag.Super Seducer 3 ist ein FMV-Adventure und soll umfangreicher, aber nicht unbedingt schwieriger sein. Jedes Levels soll optionale Entscheidungsmöglichkeiten und mehrere Enden haben. Richard La Ruina erklärt, dass die Mischung aus "Humor" durch die Beobachtung der Reaktionen der Schauspielerinnen auf die gewählten Aktionen und die "schlagkräftigen, psychologischen Ratschläge" einzigartig sei. Zu den bereits bestätigte Levels gehören u.a. "Krieg sie in ins Bett", "flotter Dreier", "im Fitnessstudio", "Verführung im Supermarkt" etc. Die Entwickler versprechen auch "mehr Sexyness" und ein Zensur-Modus zum Streaming oder zum Spielen mit Mutti.Richard La Ruina schreibt : "Für SS3 habe ich mir selbst alle Bewertungen von Käufern aus allen Ländern [in allen Sprachen] angeschaut und mich darauf konzentriert, den Käufern (nicht den Medien oder den Kommentatoren im Internet) genau das zu geben, was sie sich gewünscht haben. Im Allgemeinen wollen die Leute: realistische Szenarien, echte Ratschläge, Sexyness und Humor. Das ist es also, was wir in SS3 liefern werden."Den ersten Teil hatte sich Alice vor zweieinhalb Jahren angeschaut ( zum Test ). Super Seducer wurde damals so beschrieben: "Super Seducer ist der realistischste Verführungssimulator der Welt: ein Live-Action-Spiel, das dich in Alltagsszenarien versetzt und dir erlaubt zu entscheiden, wie du dich verhalten sollst und dann beobachtest, wie Frauen reagieren."Letztes aktuelles Video: Trailer