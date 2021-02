Super Seducer 3: Veröffentlichung der Dating-Sim verschiebt sich wegen nicht eingehaltener Richtlinien

This is so tiring. We just want to release the game.



I've told them that we are ready to make any changes, provide the releases and passports of all actresses to show they are over 18...whatever is needed to satisfy their rules.



I really hope it'll be faster than this



Eigentlich hätte die "ultimative realistische Dating-Simulation" Super Seducer 3 am 15. Februar via Steam für PC erscheinen soll. Doch Valve habe die Freigabe aufgrund nicht eingehaltener Richtlinien für Spiele mit realen Personen verweigert, so Schöpfer Richard La Ruina in einem Update auf Steam . Inzwischen habe man allerdings entsprechende Anpassungen vorgenommen und warte nun auf eine Bestätigung. Als neuen Termin habe man den 19. Februar angepeilt.Doch auch daraus wird wohl nichts, da die Bearbeitung laut einer von La Ruina via Twitter offengelgten Nachricht des zuständigen Sachbearbeiters länger dauere:Aktuell wurde der 26. Februar vorübergehend als neuer Termin festgelegt.Letztes aktuelles Video: Trailer