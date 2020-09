Minoria: Die Hexenjagd weitet sich auf PS4, Xbox One und Switch aus

Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One) Screenshot - Minoria (PS4, Switch, One)

Am 9. bzw. 10. September 2020 haben Bombservice und Dangen Entertainment den bereits für PC erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten 2D-Plattformer Minoria auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 16,79 Euro. Im Microsoft Store werden 19,99 Euro, im PlayStation Store sogar 20,99 Euro fällig. Auf dem PlayStation Blog stellt Marketing Lead Justin Pfeiffer den geistigen Nachfolger von Momodora: Reverie Under The Moonlight näher vor: "Minoria ist ein Sidescroller-Actionspiel mit einem deutlichen Fokus auf Kampf und Erkundung und ähnelt im Stil den Spielen der Vorzeigereihe von Bombservice, Momodora. Doch Minoria hebt mit handgemalten Hintergründen und Cel-Shading-Charakteren die visuelle Präsentation auf eine neue HD-Stufe. Wie in Momodora müssen die Spieler die Feinheiten der Kombos, Paraden, Ausweichrollen und Magieangriffe meistern, um im Spiel voranzukommen.In Minoria spielt ihr Schwester Semilla, eine Nonne, die mit ihrer geistlichen Arbeit für die Sünden ihrer Familie büßen will. Im Land Ramezia tobt ein verheerender Krieg gegen die Zauberei. Nonnen werden auf den Schlachtfeldern an die Front geschickt, um gegen Ketzer zu kämpfen, die als Hexen bezeichnet werden. Zu Semilla gesellt sich Schwester Fran, die sie unterstützt. Gemeinsam müssen sie sich der Bedrohung der Hexerei stellen und ihre Rolle im Krieg gegen die Ketzerei erfüllen. Das Gameplay von Minoria ähnelt stark dem eines Action-RPGs, dazu gehören Mechaniken wie ein Aufstiegssystem, austauschbare Ausrüstung, Magieeinsatz und Spezialangriffe. Ein Gameplay-Highlight sind die Paraden und Schadenskonter, die dafür sorgen, dass man sich Gegnern vorsichtig nähert. Die Bosskämpfe reichen von aufregenden Kämpfen mit bildschirmfüllenden Monstern bis hin zu Eins-gegen-eins-Kämpfen mit Hexen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PS4 Xbox One Switch