DiRT Rally 2.0: Neue Fahrzeuge und Strecken: Überblick über die Season-Two-Inhalte; diesmal mehr Rallycross - 4Players.de

Woche 1: Peugeot 205 T16 Rallycross, Ford RS200 Evolution, Special Livery

Woche 3: Lettland RX

Woche 5: Porsche 911 SC RS, Lancia 037 Evo 2, Special Livery

Woche 7: Wales Rallye

Woche 9: Lancia Delta S4 Rallycross, MG Metro 6R4 Rallycross, Special Livery

Woche 11: Deutschland RX

Codemasters hat die Inhalte der zweiten Season in DiRT Rally 2.0 vorgestellt. Die Inhalte werden ab dem 4. Juni 2019 im Rhythmus von zwei Wochen als Download zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zur ersten Season liegt der Schwerpunkt diesmal auf Rallycross (RX). Die erste Season endet am 21. Mai mit der Deutschland Rallye.Die Inhalte im Überblick:"Mit der zweiten Season feiern die in DiRT 4 vorgestellten Gruppe B Rallycross Autos ihre Rückkehr. Am Steuer eines Peugeot 205 T16 Rallycross, Ford RS200 Evolution, Lancia Delta S4 Rallycross oder dem MG Metro 6R4 gilt es, sich in waghalsigen Manövern an die Spitze zu setzen. Das verbesserte Handling, die optische Überarbeitung der vier Fahrzeuge und die neue Strecken in Estring, Deutschland sowie Bkernieki, Lettland runden das Rallycross-Erlebnis ab", schreibt Codemasters."Season Zwei ist die perfekte Mischung aus neu und alt. Es gibt etwas für jeden", sagt Ross Gowin, Game Director DiRT Rally 2.0 bei Codemasters. "Fans können sich die Rückkehr der Gruppe-B-Rallycross-Autos feiern und wir freuen uns darauf, unserer Community zwei neue Strecken in Lettland und Deutschland zu präsentieren. Obwohl der Fokus der neuen Season auf dem Bereich Rallycross liegt, haben wir die Rallye-Puristen nicht vergessen. Wir wissen wie sehr es unsere Fans lieben, durch das walisische Terrain zu fahren und dafür gibt es keinen besseren Wagen als Ryan Champions Porsche 911 SC RS."Besitzer der DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition erhalten alle Inhalte der zweiten Saison als Teil ihres Season Pass. Alle Inhalte stehen in den digitalen Stores der jeweiligen Plattform zum Kauf zur Verfügung.