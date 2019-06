DiRT Rally 2.0: Trailer: Rallyecross-Strecke in Lettland (Season 2, Stage 1) - 4Players.de

Am 18. Juni wird Codemasters die Rallyecross-Strecke in Lettland für DiRT Rally 2.0 veröffentlichen. Die 1,3 km lange Strecke in Bikernieki ist die erste neue Strecke in Season 2. Rallyecross Lettland wird über Mein Team, FIA World Rallycross Championship, Benutzerdefiniert und Zeitfahren verfügbar sein."Die Strecke mit 60%-Asphalt und starkem Grip befindet sich am Rande der lettischen Hauptstadt Riga. Mit nur wenigen Auslaufzonen und einem der technisch anspruchsvollsten Abschnitte der ganzen Meisterschaft wird das Rennen in Lettland deine Fahrkünste mit Konkurrenten auf der Strecke aufs Äußerste testen."Letztes aktuelles Video: Season 2 Stage 1 Trailer