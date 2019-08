DiRT Rally 2.0: VR-Update für HTC Vive, Oculus Rift und Valve Index startklar - 4Players.de

Für DiRT Rally 2.0 steht das kostenlose VR-Upgrade auf PC zum Download bereit. Es ist über Steam für HTC Vive und Valve Index erhältlich. DiRT Rally 2.0 VR kann ebenfalls ab sofort im Oculus Store gekauft werden (Download-Inhalte folgen später). "Spieler, die die Oculus Edition erwerben, erhalten fünf exklusive Fahrzeuge und die Möglichkeit in täglichen, wöchentlichen und monatlichen Spezialherausforderungen gegeneinander anzutreten", schreibt Codemasters weiter. Eine Umsetzung für PlayStation VR ist nicht geplant "Seit der Veröffentlichung gab es immer laute Stimmen in der Community, die nach einer VR Version von DiRT Rally 2.0 fragten. Deswegen freuen wir uns diese nun für die PC Version bereitzustellen", sagt Ross Gowing, Game Director DiRT Rally 2.0 bei Codemasters. "Viele unserer Spieler finden, dass Dirt Rally erst in VR so richtig zur Geltung kommt und nun haben sie die Möglichkeit, so zu spielen wie noch nie zuvor."Letztes aktuelles Video: Available Now on Oculus