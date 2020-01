DiRT Rally 2.0: "Flat Out"-Pack bringt Perth und Kinross

Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC)

Codemasters hat verkündet, dass das "Colin McRae 'FLAT OUT'-Pack" zum Rennspiel am 24. März 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC starten wird. Spieler, die entweder DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition oder ein komplettes Season Pack gekauft haben, sollen die Inhalte von Colin McRae ab dem 24. März kostenlos als Download erhalten."Die DiRT Rally 2.0, Colin McRaes FLAT OUT-Paket, bietet die neuen schottischen Strecken Perth und Kinross mit 12 Strecken, der SUBARU Impreza S4 Rallye und dem SUBARU Legacy RS sowie 40 Szenarien aus McRaes legendärer Karriere. Rallye-Fans werden ihr fahrerisches Können testen und Colins Platz mit einer Reihe von Herausforderungen einnehmen, darunter Zeitstrafen, beschädigte Ausrüstung und mechanisches Versagen. Die Szenarien spielen in neun der Autos, die Colin im Laufe seiner Karriere berühmt gemacht hat, darunter viele berühmte Fahrzeuge aus früheren Colin McRae Rally- und DiRT-Spielen.Mit vier inhaltlichen Staffeln seit dem Start ist DiRT Rally 2.0 das ultimative Rennerlebnis, bei dem das Beste aus Rallye und Rallycross gefeiert wird. Die Spieler können das authentischste Punkt-zu-Punkt-Rallyespiel in Kombination mit der aufregenden, rasanten Action der offiziellen FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft bestreiten: ein traditionelles Streckenrennen über mehrere Runden mit sechs Autos.'Die DiRT Rally 2.0 war eine wilde und aufregende Fahrt, und das 'FLAT OUT'-Paket ist der perfekte Abschluss der Reise', sagte Ross Gowing, Game Director der DiRT Rally 2.0 bei Codemasters. 'Es ist 25 Jahre her, dass Colin Weltmeister wurde und der Inhalt ist unser Tribut an den größten Rallyefahrer seiner Generation.'* Spieler, die die Standard Edition ohne zusätzlichen Inhalt besitzen, können das Colin McRae-Paket „FLAT OUT“ über den Digital Store ihrer Plattform erwerben."Letztes aktuelles Video: Available Now on Oculus