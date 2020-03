Dirt Rally 2.0: Codemasters kündigt Game-of-the-Year-Edition an

Codemasters hat eine Game-of-the-Year-Edition seiner Rennsimulation Dirt Rally 2.0 angekündigt. Sie erscheint am 27. März für PC, PS4 sowie Xbox One und beinhaltet neben dem Hauptspiel auch sämtliche Inhalte der Season 1-4, darunter neue Rennstrecken, Fahrzeuge und Lackierungen. Darüber hinaus gibt es neue neue Bonusinhalte rund um die Karriere und Erfolge von Colin McRae. Letztere können Besitzer der Standard-Edition laut Publisher Koche Media auch separat erwerben."Nach 12 Monaten der Zusammenarbeit mit unserer Community und der Weiterentwicklung von DiRT Rally 2.0, ist es großartig ein tolles Paket für sowohl unsere treuesten Fans, als auch neue Spieler des Franchises zu präsentieren", sagt Ross Gowing, DiRT Rally 2.0 Game Director bei Codemasters. "Das neue Colin McRae Flat Out-Paket ist die Krönung des Projektes und der perfekte Weg, das DiRT Rally 2.0-Kapitel zu schließen und sich der Zukunft zu widmen."Ein Preis für die GOTY wurde in der Pressemitteilung nicht erwähnt.Letztes aktuelles Video: Available Now on Oculus