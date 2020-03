DiRT Rally 2.0: World RX E-Sport Invitational Championship vorgestellt

Motorsport Games hat in Partnerschaft mit Codemasters, der FIA World Rallycross Championship und Monster Energy die World RX Esports Invitational Championship angekündigt. Die Rennen werden zu den Terminen ausgewählter Runden der 2020 FIA World Rallycross Championship stattfinden, die jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben wurden. Als erstes findet das Barcelona World RX E-Sport Invitational am Sonntag, dem 19. April in DiRT Rally 2.0 auf dem PC via Steam statt."Einige Fahrer der offiziellen World RX werden auch an dem Rennen teilnehmen. Fans auf der ganzen Welt haben die Möglichkeit, gegen sie anzutreten und sich im Qualifying, das diesen Samstag (dem 28. März) in DiRT Rally 2.0 startet, durchzusetzen. Die Top-Fahrer, welche die sechs Runden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am schnellsten meistern, werden dazu eingeladen, an einem Showcase teilzunehmen, das live gestreamt wird. Um mitzumachen, müssen Spieler am Samstag, den 28. März, nur über Steam auf dem PC in DiRT Rally 2.0 in der 'My Teams'-Auswahl das speziell markierte 'FIA World Rallycross'-Feld in 'Events' wählen", erklären die Veranstalter.Paul Bellamy, Senior Vice President von Motorsports Events bei IMG, dem Promoter der FIA World Rallycross Championship, sagte: "Wir hoffen, dass wir Teilnehmern auf der ganzen Welt mit dieser E-Sport-Alternative eine Möglichkeit geben können, die World RX auf einem anderen Weg zu erleben. Wir möchten unseren Fans damit in diesen harten Zeiten wenigstens ein bisschen mehr Freude bereiten."Dmitry Kozko, CEO von Motorsport Games fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit der FIA World Rallycross Championship ist ein weiterer Schritt für Motorsport Games, um Fans während dieser sehr schwierigen Zeit aufzuheitern. Es stellt auch die Fortführung einer ausgezeichneten Beziehung mit Codemasters dar, die es uns bereits ermöglicht hat, die DiRT World Series Anfang des Jahres zu übertragen. (...) Wir kombinieren die beste E-Sport-Technologie und unser Know-How über Wettbewerbs-Management mit Fahrern der World RX, um mit unseren Kommentatoren ein einzigartiges Erlebnis für unsere Fans zu kreieren. Dass Online-Fahrer ebenfalls teilnehmen und gegen ihre Helden antreten können, bringt das Ganze auf ein neues Level. Es wird eine fabelhafte Show."Ross Gowing, Game Director von DiRT Rally 2.0 bei Codemasters ergänzte: "Da ein großer Teil der Motorsport-Welt momentan nicht stattfindet, ist es toll zu sehen, dass sich die Gaming-Community zu diesem virtuellen Turnier zusammenfinden kann, das in diesen unsicheren Zeiten etwas Spaß bereitet. Wir freuen uns, Teil der World RX Esports Invitational Championship zu sein und sind gespannt auf die Rennen zwischen professionellen Fahrern und Fans."Motorsport Games hat sich unter anderem auf das Management und die Distribution von live kommentierten E-Sport-Übertragungen spezialisiert.Letztes aktuelles Video: GOTY-Edition