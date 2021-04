DiRT Rally 2.0: Finales Update ist über die Ziellinie

🚨 #DiRTRally MAINTENANCE NOTICE 🚨



Version 1.18 of DiRT Rally 2.0 will begin rolling out from 09.00 UTC on April 8.



This update fixes various issues with Logitech wheels, adds TRUEFORCE™ support, and the liveries from the World Series.



📕 Patch notes: https://t.co/glCQPwKQ8w pic.twitter.com/Lg8t1eSwEJ



— DIRT (@dirtgame) April 8, 2021

Codemasters hat das nach eigenen Angaben finale Update für die Rallye-Simulation DiRT Rally 2.0 ( ab 4,99€ bei kaufen ) veröffentlicht. Auf Twitter schreiben die Entwickler, dass Version 1.18 diverse Probleme mit Logitech-Lenkrädern aus der Welt schaffen soll. Gleichzeitig wird ab sofort die Trueforce-Technologie unterstützt, die Logitech bei seinem Wheel G923 eingeführt hat ( zum Test ).Last but not least spendiert man zum Abschied ein paar zusätzliche Lackierungen von der World Series für den Subaru Impreza 1995 und den Volkswagen Polo R Supercar. Dirt Rally 2.0 kam Anfang 2019 auf den Markt und konnte in unserem Test den Gold-Award abstauben. Ab 2023 hat sich Codemasters, das mittlerweile zu Electronic Arts gehört , die Rechte an der FIA-WRC-Lizenz gesichert . Man will sich daher auch in Zukunft weiterhin dem Rallye-Motorsport widmen.Letztes aktuelles Video: GOTYEdition