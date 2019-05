Oculus Quest: Überblick: Preise der Spiele zum Verkaufsstart - 4Players.de

Orbus VR: Reborn

Sports Scramble (zum Test)

Journey of the Gods (zum Test)

Dance Central (zum Test)

Moss

Beat Saber

Robo Recall: Unplugged

Creed

BoxVR

I Expect You To Die

The Exorcist Legion VR Complete Series

SUPERHOT VR

Face Your Fears 2

Shadow Point

Dead and Buried 2

Job Simulator

Thumper

Apex Construct

Tilt Brush

Racket Fury: Table Tennis

RUSH

Virtual Desktop

Ballista

Virtual Virtual Reality

Ultrawings

Space Pirate Trainer

Fruit Ninja VR

Angry Birds VR: Isle of Pigs

Keep Talking And Nobody Explodes

VR Karts

Drop Dead: Duel Strike

Vader Immortal

Nature Treks

Ocean Rift

National Geographic VR Explore

Guided Tai Chi

Wander

Apollo 11

VRChat

Bogo

Bigscreen Beta

Rec Room

PokerStars VR

First Contact

Epic Roller Coasters

Bait!

YouTube VR

Oculus Gallery

Oculus TV

Oculus Video

Oculus Browser

SKYBOX

Sling TV

Facebook hat laut Upload VR die Preise für die Spiele bzw. die Software-Titel bekannt gegeben, die zum Verkaufsstart von Oculus Quest verfügbar sein werden. Es kann davon ausgangen werden, dass die Dollar-Preise 1:1 in Euro-Preise umgewandelt werden. Die Cross-Buy-Titel zwischen Rift und Quest werden hier aufgelistet 39,99 Dollar29,99 Dollar24,99 Dollar19,99 Dollar14,99 Dollar9,99 DollarFreeOculus Quest, die autarke VR-Brille (ohne Kabel, ohne PC, ohne externe Sensoren), wird am 21. Mai erscheinen. Die 64-GB-Version kostet 449 Euro. Die 128-GB-Variante ist für 549 Euro zu haben. Diese Preise gelten für Deutschland (inkl. Kosten für Standardversand und anfallende Steuern). In dem Oculus-Quest-Paket sind ebenfalls zwei Touch-Controller enthalten. Unseren ausführlichen Test von Oculus Quest findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Content-Preview