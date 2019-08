Oculus Quest: Zuckerberg schwärmt von hoher Nachfrage - 4Players.de

Gegenüber Aktionären hat Facebook-CEO Mark Zuckerberg behauptet, man würde aufgrund der hohen Nachfrage für das kabellose VR-Headset Oculus Quest mit der Produktion kaum hinterher kommen. "Wir verkaufen sie so schnell, wie wir sie produzieren können", so Zuckerberg nach Angaben von Road to VR Tatsächlich kommt es in den USA und Europa nach Angaben des Magazins immer wieder zu Lieferengpässen und die VR-Brille ist nicht einfach zu bekommen. Beim Blick auf Amazon Deutschland kann aktuell z.B. nur das teurere 128GB-Modell erworben werden, während die 64GB-Version derzeit ausverkauft ist.Möglich ist, dass Facebook die Nachfrage nach Oculus Quest schlichtweg unterschätzt hat und es deshalb zu den Lieferengpässen kommt. Im Rahmen der Präsentation betonte Zuckerberg erneut, dass Facebook auf lange Sicht Investitionen in den Bereichen VR und AR plant, um die Technologie und ihren Fortschritt weiter voranzutreiben.Wir haben das VR-Headset bereits ausprobiert und waren im Test ziemlich angetan von der kabellosen VR-Freiheit.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog