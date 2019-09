Oculus Quest: Hand-Tracking wird per Software-Update nachgeliefert - 4Players.de

Hand-Tracking in VR - ganz ohne Controller? Ab 2020 soll das mit der Oculus Quest möglich werden - und zwar per Patch. Die neue Software erfasst mit Hilfe von Deep-Learning und neuronalen Netzwerken exakt, wie sich die Hände vor den eingebauten Tracking-Kameras des Headsets bewegen - und überträgt die entsprechend dargestellten Finger und Handteller in die virtuelle Welt.



Auf der heutigen Oculus Connect schwärmte Facebook-Chef Mark Zuckerberg davon, dass man sich künftig nur noch das Headset überstülpen müsse - und dann direkt loslegen könne - ganz ohne Controller, Kabel, PCs oder andere störende Technik. Hier geht es zum offiziellen Blog mit mehr technischen Details . Die Pressemitteilung erläutert, dass Anfang 2020 ein entsprechendes Entwicklungs-Kit ausgeliefert wird:





"Als die Oculus Touch Controller 2016 auf den Markt kamen, läuteten sie eine neue Ära der VR ein. Mit dem neuen Hand-Tracking auf der Oculus Quest markiert Oculus nun einen weiteren wichtigen Meilenstein, denn er ermöglicht in nur einem Gerät eine natürliche Interaktion mit den eigenen Händen in der VR – ohne zusätzliche Hardware. Dies ist auch ein wichtiger Schritt für AR: Hand-Tracking wird Anfang 2020 als experimentelles Feature für Quest-Besitzer und in einem Entwickler-SDK veröffentlicht."

Letztes aktuelles Video: Hand Tracking on Oculus Quest