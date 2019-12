Oculus Quest: Frühes Hand-Tracking schon in dieser Woche; VR bedienen und spielen mit den eigenen Händen - 4Players.de

Das ging schneller als geplant: Oculus hat verkündet, dass auf dem VR-Headset Oculus Quest ab dieser Woche eine erste Version des Hand-Trackings veröffentlicht wird. Es erscheint zunächst als frühes Feature für die Nutzer und ab nächster Woche als SDK für Entwickler.Dadurch kann man Dinge in der virtuellen Welt mit den eigenen Händen steuern, statt die mitgelieferten Touch-Controller zu nutzen. Ihr seht also praktisch eure eigenen Finger vor Augen, wenn ihr sie dorthin haltet, könnt dann Objekte greifen, sie bewegen, ziehen oder ähnliches.Ein Nachteil an der Technik in Spielen ist freilich, dass es keine Rückmeldung wie bei Knöpfen, Triggern oder Vibrationen gibt - so dass man durch Vieles einfach "hindurchgreifen" kann. Trotzdem besitzt die Neuerung natürlich enormes Potenzial, z.B. für Finger-Gesten in Chat-Programmen, in Story-Erfahrungen, Editoren oder auch Musikspielen, in denen man einfach bestimmte Noten-Bereiche mit den Fingern treffen muss. Ein weiterer Schritt in Richtung der Oasis wie in Reay Player One? Das wird sich zeigen; hier vorerst die Fakten aus der Pressemitteilung:"Das Hand-Tracking, erstmals auf der Oculus Connect 6 vorgestellt, ist eine völlig neue Art der Interaktion in VR ohne Controller und unter Einsatz der eigenen Hände. Zwar hatten wir ursprünglich einen Release-Termin Anfang 2020 für dieses Feature geplant, aber wir haben daran gearbeitet, es so schnell wie möglich für unsere Community bereitzustellen. Deshalb freuen wir uns, Euch mitteilen zu können, dass es nun mit einem ersten Release im neuesten Quest v12 Software-Update live gehen wird, das in der Woche vom 9. Dezember erscheint. Und mit unserem SDK, das in der Woche vom 16. Dezember verfügbar ist, haben Entwickler die Möglichkeit, erstmals Controller-freie Handinteraktionen in Quest-Applikationen freizuschalten.Mehr Details:• Für Quest-Anwender ermöglicht diese Version, die Handverfolgung im Menü Experimentelle Funktionen zu aktivieren und dann mit den Händen in den Windows-Oberflächen von Quest wie der Library und dem Store zu navigieren und zu interagieren sowie in ausgewählten First-Party-Anwendungen wie dem Oculus Browser und Oculus TV. Sie können sogar zwischen den eigenen Händen und Controllern mit einem neuen Umschalter im Quest Home Menü wechseln, sowie die Bodenhöhe für einen stationären Wächter nur mit den Händen einstellen.• Für die Entwicklergemeinde wird das SDK zum Händetracking die Integration von Controller-freien Erlebnissen in Apps und Spiele ermöglichen und damit die Tür für völlig neue Arten von Inhalten öffnen. Wenn die Entwickler mit der Einführung des SDK beginnen, erwarten wir, dass die ersten Erfahrungen von Drittanbietern, in die das Hand-Tracking integriert ist, 2020 auf der Oculus-Plattform erscheinen werden."Letztes aktuelles Video: Hand Tracking on Oculus Quest