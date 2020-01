Oculus Quest: Oculus-Link-Kabel fürs VR-Spielen am PC veröffentlicht und bereits wieder ausverkauft

Eigentlich braucht die Oculus Quest keinen PC. Doch seit November lässt sich das eigenständige VR-Headset dank der "Oculus Link"-Funktion trotzdem mit einem Spielerechner verbinden, um damit aufwändige VR-Titel spielen zu können (Näheres dazu hier und hier ). Im Laufe der letzten Wochen tauchte endlich auch das offizielle Kabel von Oculus in diversen offiziellen europäischen Stores auf.In Deutschland war das Kabel gegen Ende letzter Woche erhältlich ( zum Store ), ist mittlerweile aber schon wieder ausverkauft. Gestern abend erschien im Einkaufswagen noch ein Liefertermin Ende Januar, mittlerweile erscheint die Statusmeldung "Nicht auf Lager. Bitte entferne zum Fortfahren den Artikel aus dem Einkaufswagen." Ist der Hype um Half-Life: Alyx an der Knappheit Schuld? Das Konkurrenz-Headset Valve Index ist zumindest nach wie vor in allen Varianten ausverkauft Laut Oculus handelte es sich bei der ersten europäischen Charge der "Oculus Link"-Kabel allerdings nur um eine geringe Stückzahl. Wann Nachschub kommt oder wann die Beta der Funktion in die finale Software-Version übergeht, ist noch nicht bekannt. Alternativ lassen sich auch einige Kabel anderer Hersteller wie Anker nutzen, die ersten Tests nach (z.B. im niederländischen Youtube Kanal Cas and Chary VR) aber nicht ganz so verlässlich zu laufen scheinen und auch oft in den Bereichen Länge, Flexibilität und Ladefunktion Nachteile besitzen: Hier geht es zu den Voraussetzungen für das Kabel und den PC , die man während der Beta-Phase für die beste Performance benötigt. Dort sieht man, dass mittlerweile auch einige AMD-Grafikkarten unterstützt werden.Länge Headset-Kabel: 5 mAußendurchmesser: 4,6 mmGewicht: 224 gFarbe: SchwarzTyp: Vollwertiges USB-Glasfaserkabel (AOC). USB 3.2, Gen. 1, USB-CAnschlüsse: Headset: USB-C, rechtwinklig, PC: USB-C, geradeKabelaußenseite TPU – 0,5 mm dick, optimiert für geringe Reibung, Haltbarkeit und FlexibilitätAbschirmung: Hochwertige Spiralabschirmung, die gleichzeitig als Erdung dientKabelbiegeradius: 20 mmSignalanforderungen: USB 3.2, Gen. 1, Signalisierung 5 Gbit/s, USB 2 AbwärtskompatibelToleranzen für den Verlust von Infrarotsignalen: < 500 mV VBUS bei 3000 mA; < 250 mV GND bei 3000 mAStromversorgung: 3 ABandbreite: 5 Gbit/sElektrische Kennzeichnung: eMarkerZusätzliche Funktionen: Unterstützung für SuperSpeed-USB-Ports"