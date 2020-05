Oculus Quest: App "Hand Physics Lab" ermöglicht lustige Experimente mit dem Fingertracking des VR-Headsets

Was anstellen mit dem relativ neuen Fingertracking der Oculus Quest ? Entwickler Holonautic ermöglicht in seiner Homebrew-App "Hand Physics Lab" für das mobile VR-Headset einige lustige Experimente damit. Sie zeigen viele Potenziale auf, die einmal mit größeren Spielen möglich sein könnten - oder zum Teil schon von anderen inoffiziellen Spielchen genutzt werden.Wer sich die kostenlose App herunterladen möchte, muss das allerdings per "Sideloading" mit der App "Sidequest" für inoffizielle Titel erledigen. Die Experimente des Programms reichen bis hin zu "ferngesteuerten Händen", die über den Tisch krabbeln - davon abgesehen aber die Fingerbewegungen der echten Hand imitieren. Hier geht es zur offiziellen Website sowie zur Seite auf itch.io Nachteile an der Steuerung mit den eigenen Händen in VR sind bislang, dass die Hände sich zentral vor allen vier frontalen Tracking-Kameras der Oculus Quest befinden müssen - und natürlich, dass es weder Feedback noch Gegendruck wie bei klassischen Controllern gibt.Dass die Technik trotz ähnlichem Inside-out-Tracking bisher nicht auf der Oculus Rift S aufgetaucht ist, könnte daran liegen, dass die Berechnung der Handerfassung speziell für den DSP-Chip der Quest programmiert wurde. Eine Portierung zur Rift S könnte also zusätzlichen Programmieraufwand bedeuten.Letztes aktuelles Video: Hand Tracking on Oculus Quest