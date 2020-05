Oculus Quest: Weitere Gerüchte zur Kabellos-Unterstützung für Rift-Titel

"Es wurde im Sommer 2019 eingereicht, im darauffolgenden Oktober veröffentlicht und vor wenigen Tagen von der US-Patentbehörde erteilt. Das ist zwar längst keine Bestätigung, dass eine drahtlose PC-Verbindung für Oculus Quest kommt, das Patent zeigt jedoch, dass Facebook zumindest an einer entsprechenden Lösung forscht. Der Drahtlosempfänger könnte in Form eines USB-Dongles auf den Markt kommen – oder direkt in einer verbesserten Oculus Quest verbaut sein." Einen weiteren Hinweis hat laut Mixed.de ein Patent geliefert, welches ein Quest-ähnliches Headset mit drahtlosem Empfänger zeigt:"Es wurde im Sommer 2019 eingereicht, im darauffolgenden Oktober veröffentlicht und vor wenigen Tagen von der US-Patentbehörde erteilt. Das ist zwar längst keine Bestätigung, dass eine drahtlose PC-Verbindung für Oculus Quest kommt, das Patent zeigt jedoch, dass Facebook zumindest an einer entsprechenden Lösung forscht. Der Drahtlosempfänger könnte in Form eines USB-Dongles auf den Markt kommen – oder direkt in einer verbesserten Oculus Quest verbaut sein."

Bereits vor einem halben Jahr deutete Facebook an , dass seine Oculus Quest ein Update zum kabellosen Spielen von Rift-Titeln bekommen könnte. Dadurch könnte sich das mobile VR-Headset über Funk mit einem Spiele-PC verbinden, damit Titel wie Half-Life: Alyx darauf gespielt werden. Bislang ist das nur inoffiziell mit Apps wie Virtual Desktop möglich - oder man verbindet die Quest per USB-Kabel mit dem PC Einige Infos befeuerten neulich die Gerüchte, dass die offizielle Veröffentlichung des Features schon bald folgen könnte. Facebook-Manager Jason Rubin erwähnte in einem interview mit Protocol.com via Mixed.de ) nebenbei die Möglichkeit, Inhalte drahtlos zu streamen, was "wahrscheinlich schon bald" passieren werde. Im Gespräch ging es zwar primär um die Möglichkeit des langfristigen Cloud-Streamings, diese Randbemerkung könnte sich aber auf einen baldigeren Patch bezogen haben.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Hand Physics Lab