Oculus Quest: Gerücht: Preis des kleineren neuen Modells aufgetaucht

Spätestens seit Mai geistern Leaks zu einer verbesserten, kleineren und günstigeren Oculus Quest durch die Gerüchteküche. Gestern könnte der Preis in einem Walmart-Listing durchgesickert sein. Wie Roadtovr.com berichtet, sei dort ein "mysteriöses Oculus-Headset" mit dem Codenamen "Oculus Point Reyes" aufgeführt gewesen, wobei es sich um einen Platzhalter für das neue Quest-Modell handeln könnte (mit einem Platzhalter-Foto der der alten, mittlerweile eingestellten Oculus Go ).Dem Gerücht nach kostet die Quest-Revision 299 Dollar (64 Gigabyte interner Speicherplatz) bzw. 399 Dollar (256 Gigabyte Speicherplatz). Zum Vergleich: Das aktuelle Ur-Modell des VR-Headsets ist im offiziellen Store derzeit für 437 Euro (64 Gigabyte) bzw. 549 Euro (128 Gigabyte) aufgeführt. Wirklich erhältlich ist es dort aber aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage aber nicht (Status: nicht verfügbar). Das Magazin weist übrigens darauf hin, dass der Projektname "Point Reyes" bisher unbekannt sei, da bis dato für die "Quest 2" der Name "Del Mar" verwendet worden sei.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Hand Physics Lab