Lone Echo 2: Fortsetzung des erzählerisch starken SciFi-Adventures erscheint im Sommer für Rift

Facebook pusht derzeit massiv sein aktuelles VR-System Oculus Quest 2, wie wir neulich auch im News-Talk resümierten . Nach der Ankündigung der Quest-2-exklusiven VR-Umsetzung von Resident Evil 4 gab es beim heutigen Oculus Gaming Showcase allerdings wieder gute Nachrichten für Rift-Nutzer: Das schon 2018 angekündigte Science-Fiction-Adventure Lone Echo 2 soll im Sommer wie ursprünglich geplant für die Rift-Plattform erscheinen (manch einer befürchtete auch hier eine Quest-2-Exlusivität).Das bedeutet also, dass sich das VR-Spiel von Ready at Dawn Studios vorerst nur am PC spielen lässt - und zwar mit mit einem von Facebooks Headsets: Dazu zählen die ursprüngliche Rift, die Rift S - oder auch die per USB-Kabel mit dem PC verbundene Quest 1 oder 2 ( bei der Quest 2 auch per drahtloser Verbindung möglich ).Spielerisch sollen die besten Mechaniken aus Teil 1 ( zum Test ) zurückkehren, während man sich erneut zu den Ringen des Saturn begibt. Dort gibt es allerlei hochtechnisierte Herausforderungen zu meistern und Rätsel der fernen Zukunft zu lösen - so Facebook (welches Ready at Dawn mittlerweile übrigens aufgekauft hat).Letztes aktuelles Video: Ankündigung