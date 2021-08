Lone Echo 2: Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers für VR kommt später

Screenshot - Lone Echo 2 (OculusRift, VirtualReality)

Erst Ende Juli bekam die Fortsetzung zum VR-Adventure-Klassiker Lone Echo einen Termin. Eigentlich sollte Lone Echo 2 am 24. August erscheinen, doch daraus wird vorerst nichts: Ready at Dawn hat auf Medium.com verkündet, dass das schwerelose Grafik-Schwergewicht erst "später in diesem Jahr" kommen soll. Der Titel ist nach wie vor exklusiv für Oculus Rift geplant.