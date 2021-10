Lone Echo 2: Sci-Fi-Abenteuer erscheint im Oktober für Oculus Rift

Im August wurden Fans des VR-Adventure-Klassikers Lone Echo noch auf unbestimmte Zeit vertröstet: Der Nachfolger Lone Echo 2 sollte erst "später in diesem Jahr" für Oculus Rift erscheinen. Mittlerweile wurde im Oculus-Blog ein Termin verraten: Bereits am Dienstag, 12. Oktober ist es soweit.

Spielerisch sollen die Mechaniken aus Teil 1 ( zum Test ) zurückkehren, während man sich erneut zu den Ringen des Saturn begibt. Dort gibt es allerlei hochtechnisierte Herausforderungen zu meistern und Rätsel der fernen Zukunft zu lösen - so Facebook (welches das Entwicklerstudio Ready at Dawn mittlerweile übrigens aufgekauft hat).Der Oculus-Rift-Titel lässt sich nur am PC spielen - und zwar mit mit einem von Facebooks Headsets: Dazu zählen die ursprüngliche Rift, die Rift S - oder auch die per USB-Kabel mit dem PC verbundene Quest 1 oder 2 ( auch per drahtloser Verbindung mit einem schnellen Router möglich ).