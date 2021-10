Lone Echo 2: Sci-Fi-Adventure mit immersiver VR-Fortbewegung im Launch-Trailer

Bis zum kommenden Dienstag, 12. Oktober müssen sich VR-Enthusiasten mit einem PC noch gedulden: Dann erscheint Ready At Dawns Fortsetzung des VR-Adventures Lone Echo für Oculus Rift zum Test ). Der Launch-Trailer zu Lone Echo 2 wurde hingegen heute schon veröffentlicht.Auch der Nachfolger lässt den Spieler durch eine plastische Raumstation und das offene All schweben, während hoffentlich eine ähnlich mitreißende Geschichte erlebt werden kann wie im Vorgänger. Teil 1 jedenfalls gehört für viele nach wie vor zu den Highlights des Mediums. Ben resümierte im Juli 2017 "Lone Echo ist ein wichtiger Meilenstein für die Virtual Reality! Das gilt zum einen für seine ohne Pathos und mit einem Feingefühl für emotionale Bindungen erzählte Geschichte, vor allem aber für die ausgezeichnete Art, auf die man mit der Umgebung interagiert. Da ist zum einen das „echte“ Anfassen sämtlicher Gegenstände und Oberflächen, das auf vorgefertigte Animationen und feste Griffpositionen verzichtet – Worte können gar nicht beschreiben, wie plastisch die virtuelle Kulisse durch diese vermeintliche Kleinigkeit wirkt. Zum anderen dient das Anfassen auch zum Fortbewegen, denn so schiebt man sich durch Raumstation und offenes All, was auf umwerfende Art ein Gefühl für die Schwerelosigkeit vermittelt."Spielerisch sollen aus dem Vorgänger bekannte Mechaniken zurückkehren, während man sich erneut zu den Ringen des Saturn begibt. Dort gibt es allerlei hochtechnisierte Herausforderungen zu meistern und Rätsel der fernen Zukunft zu lösen - so Facebook (welches das Entwicklerstudio Ready at Dawn mittlerweile übrigens aufgekauft hat).Der Oculus-Rift-Titel lässt sich nur am PC spielen - und zwar mit mit einem von Facebooks Headsets: Dazu zählen die ursprüngliche Rift, die Rift S - oder auch die per USB-Kabel mit dem PC verbundene Quest 1 oder 2 ( auch per drahtloser Verbindung mit einem schnellen Router möglich ).