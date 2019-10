BlizzCon: Gerücht: Vier Titel sollen angekündigt werden - 4Players.de

For anyone who cares, diablo 4 and diablo 2 remastered will also be announced. :) #BlizzCon2019



For example, there will be an upgrade/change to tracers pulsebomb that makes it so if you stick an opponent, all units close to the target that got stuck will also be stuck with a pulsebomb.



If you are not convinced about teh twitter posts from a year back you can even go back 12 months in my twitch clips to see me talk about all of ashes abilities a week before blizzcon. I have no reason to doubt my source after last year, if I'm still wrong fuck me I guess. :)



Am 1. November 2019 wird Blizzard Entertainment auf der Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2019 die nächsten Spiele präsentieren - und im Vorfeld gibt es (wie gewohnt) zahlreiche Hinweise und Gerüchte auf die möglichen Ankündigungen.Neben der nächsten Erweiterung für World of WarCraft, die sich abermals um einen altbekannten Gegenspieler aus dem hohen Norden drehen dürfe, führt diesmal wohl kein Weg an Diablo 4 vorbei. So hat der GameStar in einer Werbeanzeige für das Diablo-Artbook eine direkte Nennung des vierten Teils gefunden. Diablo 4 wurde im Anschluss an Diablo, Diablo 2 und Diablo 3 genannt, weswegen ein Irrtum eher unwahrscheinlich ist. Das besagte Artbook soll nach der BlizzCon erscheinen. Auch der Overwatch-Spieler und Streamer Metro meldete sich zu Wort und meinte, dass seine "vertrauenswürdige" Quelle ebenfalls von Diablo 4 auf der BlizzCon gesprochen hätte. Darüber hinaus soll Diablo 2 Remastered präsentiert werden. Metro bzw. seine Quelle lag schon bei der vergangenen BlizzCon mit seinen Angaben richtig.Des Weiteren führte er aus, dass Overwatch 2 auf der Veranstaltung nach einem Kurzfilm mit Mei, Tracer, Winston und Genji (jung) enthüllt werden soll. Der zweite Teil soll sowohl PvE (Spieler gegen Computergegner; wahrscheinlich kooperativ) als auch PvP (Spieler gegen Spieler) bieten. Der Helden-Shooter wird ein Fortschrittssytem auf Level-Basis umfassen. Erreicht man bestimmte Stufen, werden Perks/Effekte freigeschaltet, welche die Fähigkeiten des Charakters verändern können - als Beispiel wird die Impulsbombe von Tracer genannt, die im aufgewerteten Zustand auf Gegner in der Nähe überspringen kann. Ob dieses System ausschließlich für PvE vorgesehen ist, bleibt abzuwarten. Da Blizzard sämtliche Anstrengungen auf den Nachfolger konzentriert, soll für Overwatch (Teil 1) erstmal kein weiterer Held erscheinen.Offiziell bestätigt hat Blizzard Entertainment bisher noch keine Angaben. Über die turbulente Entwicklung von Diablo 4 und die Einstellung eines StarCraft-Shooters hatten wir bereits mehrfach berichtet.