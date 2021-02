BlizzCon: BlizzConline: Erste Details zum Ablauf der Online-Messe

Blizzard Entertainment hat konkrete Details zur BlizzConline veröffentlicht. Die Online-Version der BlizzCon wird am 19. und 20. Februar 2021 stattfinden. Die Veranstaltung wird kostenlos auf Blizzcon.com übertragen. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen und auf sechs Programmkanälen wollen Blizzard-Entwickler allerlei Neuigkeiten zu den hauseigenen Spielen ankündigen. Spieler, die die Live-Übertragung verpasst haben, können sie nach der Ausstrahlung (ebenfalls kostenlos) in den Videoarchiven ansehen. Ein detaillierter Zeitplan für Events und Beiträge wird "in den Wochen" vor der Show veröffentlicht.Tag 1 der BlizzConline startet am Freitag, dem 19. Februar, um 23:00 Uhr mit der Eröffnung. "Wir werfen gemeinsam einen Blick auf die neuesten Spielinhalte, an denen die Entwickler arbeiten. In den nächsten drei Stunden können sich Spieler einen der sechs verschiedenen Themenkanäle aussuchen, um mehr über die Spiele zu erfahren, die sie am meisten interessieren", schreibt Blizzard.Tag 2 beginnt am Samstag, dem 20. Februar, um 21:00 Uhr. "Bis zum Ende der BlizzConline stehen wieder mehrere Kanäle mit verschiedenen Inhalten zur Verfügung. Am zweiten Tag wird Blizzard bei Fragerunden die Fragen der Spieler beantworten und die globale Community ins Rampenlicht rücken, einschließlich der Gewinner und außergewöhnlichen Beiträge der Communitywettbewerbe für Cosplays, Filme, Talente und Kunst.""Wir wollten uns möglichst bald wieder im Geiste der BlizzCon mit unserer Community vernetzen, und darum geht es bei dieser Show: Mit Freunden aus der ganzen Welt zusammenzukommen und die Bekanntschaften und Erfahrungen zu feiern, die wir Videospielen zu verdanken haben", so J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment. "Wir freuen uns auch darauf, allen mitzuteilen, an welchen Updates die Teams gearbeitet haben. Und auch wenn es keine normale BlizzCon sein wird, bietet uns das Onlineformat die einzigartige Möglichkeit, für etwas frischen Wind zu sorgen und eine Show zu erschaffen, die auf eine Community in den eigenen vier Wänden abgestimmt ist."Ausgewählte Inhalte der BlizzConline werden im Livestream und per VOD in zwölf Sprachen verfügbar sein, darunter Englisch mit Untertiteln in Deutsch, Französisch, Russisch, Arabisch, europäischem und lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, vereinfachtem und traditionellem Chinesisch. Kostenpflichtige digitale Tickets gibt es nicht, stattdessen gibt es drei Jubiläumskollektionspakete im Battle.net-Shop und später auch auf Konsolen.