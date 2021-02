BlizzCon: Gerüchte: Was zeigt Blizzard auf der BlizzConline?

World of WarCraft: The Buring Crusade Classic

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird Blizzard Entertainment auf der BlizzConline diverse Neuigkeiten verkünden. Twitter-Nutzer Kaiser499 , der schon bei der letzten BlizzCon die Ankündigung von Diablo 4 vorwegnahm, twitterte kürzlich, welche Ankündigungen diesmal geplant seien. Laut seinen Informationen sind folgende Programmpunkte geplant:Auch wenn das bisher nur unbestätigte Spekulationen sind, klingen sie zumindest ziemlich plausibel, wobei die Vorstellung des nächsten Inhaltsupdates für World of WarCraft: Shadowlands (Update 9.1) noch hinzukommen dürfte.Die digitale "Hausmesse" von Blizzard Entertainment wird am 19. Februar um 23:00 Uhr mit der Eröffnungszeremonie gestartet, die ungefähr 70 Minuten lang sein wird. Danach geht es auf sechs Spiele- bzw. Themen-bezogenen Streaming-Kanälen weiter - jeweils ein Kanal für World of WarCraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch und Strategiespiele (StarCraft, Warcraft 3: Reforged und Heroes of the Storm) sind geplant. Auf dem Blizzard-Kanal werden wiederum ausgewählte Podiumsvorträge der anderen Kanäle wiederholt bzw. ausgestrahlt ( zum Zeitplan ).Alle Beiträge werden nach der Ausstrahlung als VODs archiviert und stehen somit jedem zur Verfügung, der die Live-Show verpasst hat. Im Vergleich zu den sonstigen BlizzCon-Veranstaltungen wird man sich alle Beiträge kostenlos ansehen können. Dennoch fällt das Programm im Vergleich zu den BlizzCon-Veranstaltungen der letzten Jahre doch recht überschaubar aus.Es gibt zwei "What's-Next"-betitelte Panels, die sich um die Zukunft von World of WarCraft und Diablo drehen werden. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Blizzard über das erste Inhaltsupdate für World of WarCraft: Shadowlands, die nächsten Schritte für World of WarCraft: Classic (The Burning Crusade), einige Kleinigkeiten zu Diablo 4 und ggf. das Remake/Remaster von Diablo 2 sprechen wird. In Deep-Dive-Panels sollen die Neuigkeiten dann vertieft werden, wobei es neben WoW und Diablo auch eine Deep-Dive-Veranstaltung zu Hearthstone geben wird. Overwatch 2 spielt in dem Zeitplan der BlizzConline kaum eine Rolle. Es gibt nur eine Veranstaltung, die den Titel "Behind the Scenes of Overwatch 2" trägt. Am zweiten Tag folgen dann Fragen-und-Antworten-Runden und Panels mit etwas mehr Community-Bezug.