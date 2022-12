Blizzcon: Blizzard-Präsident Mike Ybarra kündigt Rückkehr für 2023 an

BlizzCon 2023: Blizzard hat so einige Asse im Ärmel

Spannendes Survival-Spiel könnte angekündigt werden

Große Neuigkeiten aus dem Hause Blizzard Entertainment: Präsident Mike Ybarra kündigt an, dass die hauseigene Spielemesse, die BlizzCon, im Jahr 2023 endlich ihr Comeback feiern soll.Ursprünglich fand das Event der kalifornischen Spieleschmiede jedes Jahr in Anaheim, der Heimat des Entwicklers, statt. Seit dem Beginn der Corona-Krise im Jahre 2020 lagen die Pläne für eine physische Umsetzung der BlizzCon jedoch auf Eis – bis jetzt.Nachdem die Blizzcon im Jahre 2021 aufgrund des Missbrauchsskandals bei Blizzard ebenfalls ausfiel und es im aktuellen Kalenderjahr keine Anstalten gab, die Messe wiederzubeleben, glaubten viele Fans schon gar nicht mehr an eine Rückkehr. Doch weit gefehlt.Im Zuge des aktuellen Jahresabschlussberichtes von Blizzard sprach Ybarra auch die Zukunft der Hausmesse an. So soll es nach den diesjährigen, erfolgreichen Veröffentlichungen von World of Warcraft: Dragonflight und Overwatch 2 im kommenden Jahr natürlich vor allem um Diablo 4 gehen, das bereits für den 6. Juni offiziell angekündigt wurde. Sicherlich wird es, wenn es erst einmal so weit ist, aber auch frisches Futter für Blizzards bisherige Marken geben. Möglicherweise können wir mit einem Ausblick auf künftige World of Warcraft-Erweiterungen rechnen, aber auch die Übernahme von Activison Blizzard seitens Microsoft steht noch als Elefant im Raum.Darüber hinaus gibt es noch gar nicht all zu viele Informationen zum spannenden Survival-Titel, an dem Blizzard seit geraumer Zeit arbeitet . Das Team, welches sich mit dem Zukunftsprojekt beschäftigt, sei im aktuellen Jahr bereits mächtig gewachsen. Apropos: Für World of Warcraft konnte man Blizzards ehemalige Kreativzentrale, Chris Metzen, erst kürzlich zurückgewinnen. Über den Titel selbst wissen wir allerdings bislang nur, dass er für den PC erscheinen soll und man sich Dan Hay, seines Zeichens früherer Executive Producer von Far Cry, als leitenden Entwickler für das Spiel sichern konnte. Wann die BlizzCon uns 2023 erwartet, wissen wir aber bislang ebenfalls nicht. Sollte sich dies ändern und wir erste Informationen zu den vorgestellten Inhalten in Erfahrung bringen, so informieren wir euch natürlich umgehend.Letztes aktuelles Video: VideoReportage