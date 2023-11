BlizzCon: Die Eröffnungszeremonie im Livestream und wie man kostenlos zuschaut

BlizzCon 2023: Wann ist die Eröffnungszeremonie?

Was gibt es noch zu sehen?

Eröffnungszeremonie – 19:00 Uhr

World of Warcraft: Wie geht es weiter? – 21:30 Uhr

Overwatch 2: Ein- und Ausblicke – 22:30 Uhr

World of Warcraft Classic: Wie geht es weiter? – 23:30 Uhr

Hearthstone: Wie geht es weiter? – 00:30 Uhr (4. November 2023)

Warcraft Rumble: Spaßiges Chaos – 01:30 Uhr (4. November 2023)

World of Warcraft: Ein- und Ausblicke – 20:00 Uhr

Overwatch 2: Wie geht es weiter? – 21:30 Uhr

Diablo 4: Campire Chat – 22:30 Uhr

Community Night – 00:45 Uhr (05. November 2023)

Live-Konzert Le Ssefarim – 02:15 Uhr (05. November 2023)

Nachdem diein den letzten Jahren aufgrund der weltweiten Covid-Pandemie nicht mehr als physisches Event ausgetragen wurde, kehrt sie in diesem Jahr zurück.findet an diesem Wochenende statt und lässt euch auch von Zuhause aus in gewisser Weise teilnehmen.Vomfindet die BlizzCon 2023 statt und bringt euch auf den aktuellsten Stand bezüglichund weitere Projekte des Spielestudios, welches seit kurzem in der Hand von Microsoft ist.Die wichtigsten und größten Neuankündigungen präsentiert Blizzard für gewöhnlich in der, während die Details dann in späteren Panels folgen. Die große Keynote könnt ihrab heute Abend, dem 3. November 2023, um 19:00 Uhr über Twitch und YouTube verfolgen und bekommt so direkt mit, sobald die Führungsriege rund um Firmenpräsident Mike Ybarra entsprechende Neuankündigungen tätigt.Welche Enthüllungen es geben könnte, ist derzeit noch unklar. Als wahrscheinlich gilt aber die, denn das aktuelle Addonbewegt sich aufs Ende zu. Es wäre demnach zeitlich sehr passend, dass im Rahmen der diesjährigen BlizzCon die Zukunft des Online-Rollenspiels vorgestellt wird. Zudem findet im Anschluss an die Eröffnungszeremonie ein Panel statt, bei dem die Entwickler von World of Warcraft über die nächsten Schritte informieren wollen.Im Falle von Diablo 4 könnte es bereits, die nach aktueller Planung voraussichtlich Ende Januar 2024 starten wird. Eventuell nutzt Blizzard die Aufmerksamkeit, um direkt eine kostenpflichtige Erweiterung anzukündigen, denn. Ebenfalls möglich: Die Enthüllung von Blizzards kommendenNeben der Eröffnungszeremonie könnt ihr auch, anders als in vielen Jahren zuvor, die restliche BlizzCon 2023 im Livestream verfolgen. Insgesamt stehen mehrere Panels, sowie ein Livekonzert der südkoreanischen Girl-Group Le Ssefarim auf dem Plan.Ob während der BlizzCon 2023 neben Spielen auch andere Projekte seitens Blizzard angekündigt werden, bleibt abzuwarten. Nur