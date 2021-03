Discord: Gerüchte: Börsengang oder Verkauf in Aussicht; Microsoft an Übernahme interessiert

BigSpiD schrieb am 23.03.2021 um 17:44 Uhr

Falls MS Discord übernimmt, könnten ein paar der tollen Features aus der Xbox da Einzug finden. Ich denke im Speziellen an die LFG-Funktion. Wenn ich an der Xbox irgendwo schnell bei einem Raid mitmachen will, dann kann ich übers Xbox Menü alle offenen LFG-Gruppen anschauen und direkt beitreten, oder eine Anfrage stellen. Das erspart es einem erstmal in einen passenden Discrodserver zu gehen (oder überhaupt einen zu suchen), oder sich extern irgendwie ne Gruppe zu organisieren. Potenzial hätte es auf jeden Fall.

Mal abwarten was jetzt geschieht. Sony hätte die Übernahme aber dringender nötig...ich bin beim Zocken auf der PS5 erstmal erschrocken, in was für Kinderschuhen der Funktionsumfang da noch steckt...die PS4 konnte ja schon nicht sehr viel, aber da nochmal ein Stück weniger zu Release anbieten, find ich schon traurig.