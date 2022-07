Discord: Xbox One und Series X|S erhalten Support

Discord Voice auf der Xbox einrichten

Zugriff auf Xbox-Live-Profilinfos & Spieledaten sowie Anmeldung bei Diensten

Das Anzeigen und Aktualisieren der Daten, auf die man den Zugriff gewährt hat

Ohne App geht nichts

Konsolenspieler mussten zu lange auf den Service von Discord verzichten. Nun endlich soll der Sprachchat auch die Xbox One sowie die Nachfolger aus dem Jahr 2020 erreichen.Über die Funktion Discord Voice lassen sich die Microsoft-Konsolen künftig ganz einfach verbinden. Dadurch können sich Spieler bald plattformübergreifend kurzschließen, ohne auf den teils mittelmäßigen In-Game-Voicechat zurückgreifen zu müssen. Zunächst aber ist das Feature ausschließlich als Teil des Insider-Programms nutzbar."Die Sprachsteuerung auf der Xbox ist etwas, das sich Discord-Nutzer auf der ganzen Welt gewünscht haben", schreibt der Onlinedienst in seinem Blog . Ist die Funktion erstmal aktiv, muss man zunächst die Accounts verbinden. Sprich: Man öffnet die Einstellungen in der Discord-App am Rechner, klickt auf den Reiter "Verknüpfungen" und wählt anschließend das Xbox-Logo aus.Im aufploppenden Fenster muss man Discord nun folgende Reche erteilen:"Der Discord-Voice-Chat auf der Xbox funktioniert, indem du deinen Sprachanruf von Discord auf deine Xbox überträgst", erklärt Clyde vom Discord-Team in dem Blogeintrag. "Dazu musst du die Xbox Mobile App auf deinem Mobilgerät installiert haben. Stelle also sicher, dass du sie heruntergeladen hast! Die Xbox Mobile App ist auf denselben Plattformen verfügbar wie die Discord Mobile App: iOS und Android. "Einen konkreten Termin für das offizielle Release nennt der Dienst bislang noch nicht. Allerdings ist davon auszugehen, dass Discord Voice die Xbox One und die Series X|S noch 2022 erreichen wird.