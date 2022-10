Discord: Langersehntes Feature könnte nun endlich auch auf die PS5 kommen

Discord: Voice-Chat schon bald auch auf der PS5?





Discord PS5 voice integration pic.twitter.com/Qsq2JqUDDH



— advaith (@advaithj1) October 23, 2022

Feature steht schon seit 2021 im Raum

Während der Sprach-Chat von Discord auf dem PC für viele bereits einen alltäglichen Begleiter darstellt, war die wohl wichtigste Funktion PlayStation-Spielern bisher nicht vergönnt.Dies könnte sich nun allerdings schon bald ändern. Immerhin verdichten sich die Hinweise darauf, dass die von vielen Gamern heißersehnte Discord-Funktion auf der PS5 nicht mehr all zu lang auf sich warten lässt.Über Twitter und auch auf Reddit machten am Wochenende Screenshots die Runde, die einen Einblick in die Discord-App eines amerikanischen Nutzers gewähren. Hier deutlich zu erkennen: Die Integration des längst überfälligen Sprach-Chats, der für die PlayStation 5 als Feature angepriesen wird.Bereits in der Vergangenheit war es möglich, euren PSN-Account mit Discord zu verknüpfen, um so anzeigen zu lassen, welchen Titel ihr aktuell spielt. Dies sollte beim Finden von Mitspielern helfen und vor allem für Spiele mit Crossplay-Feature stellte die Funktion einen nützlichen Mehrwert dar. Dank der Integration des Sprach-Chats könnten wir künftig unsere Gespräche über Discord auch auf der PlayStation weiterführen.PS4-Spieler haben allerdings das Nachsehen: Das Feature wird, wie auch die Screenshots zeigen, nicht für die vergangene Konsolengeneration verfügbar sein. Darüber hinaus soll Discord die Funktionen des PlayStation-Party-Chats nicht ersetzen, sondern als zusätzliche Anwendung verfügbar sein.Dass die Integration des Voice-Chats lange überfällig war, zeigt auch die Aussage von Jim Ryan, der schon im Mai des vergangenen Jahres hinsichtlich der Partnerschaft zwischen Discord und PlayStation erklärte : "Unser Ziel ist es, die Discord- und PlayStation-Erfahrungen auf Konsole und Mobilgeräten ab Anfang nächsten Jahres enger miteinander zu verknüpfen, damit Freunde, Gruppen und Communities beim gemeinsamen Spielen zusammenkommen, Spaß haben und einfacher kommunizieren können".Auf den Xbox-Konsolen dürfen wir uns bereits seit einigen Monaten am Discord-Sprach-Chat erfreuen. Dieser wurde nach einer Beta-Testphase, an der nur eine Hand voll ausgewählter Spieler teilnehmen konnten, problemlos implementiert. Es bleibt also zu hoffen, dass das wohl wichtigste Feature von Discord seinen Weg auf die PlayStation 5 ebenso unkompliziert findet.Letztes aktuelles Video: The First