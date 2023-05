Discord: Setzt zukünftig auf einzigartige Nutzernamen und schafft die Zahlen ab

Discord: Die Gründe für das neue Namenssystem

kaum jemand konnte sich die sogenannten Diskriminator-Nummern merken

auf Discord wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden – "phibi#8936" ist demnach ein anderer Nutzer als "PhiBi#8936"

klassische Namen sind oft schon komplett vergeben, denn die Nummern sind auf 9.999 begrenzt

Sonderzeichen waren für Discord ein Hindernis und Nutzer mit solchen Zeichen nur schwer zu finden

wer seinen Namen oft ändern wollte, wurde schnell diesbezüglich eingeschränkt

Zukunft: Einzigartiger Name

wird in diesem Jahr eine große Änderung an denvornehmen: Die Zahlen sind zukünftig Geschichte. Der Grund dafür liegt unter anderem in der Popularität des Messengers, aber auch in der Komplexität des bisherigen Systems.Sind Usernamen in Discord bislang nach dem Schema "Name#1234" aufgebaut, wird man demnächst die Zahlenkombination am Ende nach und nach abschaffen. Stattdessen erhält jeder Nutzer einenund zusätzlich einen frei wählbaren. Dadurch soll es einfacher für neue Nutzer werden, ihre Freunde zu finden und man müssen sich eben nicht mehr unbedingt irgendwelche Zahlen merken.Discord-Mitbegründer Stanislav Vishnevskiy erklärt in einem ausführlichen Blogeintrag , wie die Änderung im Detail aussehen wird. Aus dem Nutzer "PhiBi#8936" wird nach der Änderung ein "@phibiscool" mit dem Anzeigennamen PhiBi. Das erinnert erst einmal an Twitter oder andere Social-Media-Plattformen und das sei sogar beabsichtigt.Das bisherige System sei nämlich nicht wirklich geeignet für die große Masse an Nutzern, die Discord mittlerweile hat. In den letzten Jahren habe man immer wieder mitbekommen, wie kompliziert auch für Nutzer das System sei:Zudem habe man anhand einer Umfrage feststellen können, dass sich 40 Prozent der Nutzer nicht an ihre Nummer erinnern können oder nicht einmal wissen, dass es eine solche gibt. Das sei natürlich für Discord als Plattformbetreiber ein Problem, welches man nun in Angriff nimmt.Die Umstellung zum neuen Namenssystem erfolgt nach und nach in den nächsten Wochen und Monaten. Zuerst dürfen langjährige Discord-Nutzer ihren neuen Nutzernamen auswählen. Dieser darf nur noch aus Kleinbuchstaben (a-z), Zahlen (0-9) und zwei Sonderzeichen (Unterstrich und Punkt) bestehen. Zudem wird dieser Name nurvergeben: Es gibt in Zukunft also keine zwei Nutzer mehr mit demselben Namen.Die alten Nicknames werden übrigens nicht sofort abgeschaltet, sondern noch eine Zeit lang im Hintergrund festgehalten. So dass euch eure Discord-Freunde auch sofort wiederfinden können, solltet ihr nach der Umstellung einen komplett neuen Nutzernamen zwingen auswählen müssen.Euer zukünftiger Anzeigename darf hingegen so vielfältig sein, wie ihr wollt und solange die Community-Richtlinien eingehalten werden. Es können zudem Sonderzeichen, Emojis und alles weitere benutzt werden. Betroffen von der Umstellung sind übrigens alle Discord-Nutzer, auch