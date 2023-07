Discord: Nur noch bis morgen - 2 Monate Nitro zum Preis von einem sichern

Discord Nitro: Zwei Monate zum Preis von einem mit der Sommer-Aktion sichern

Im Ramen der neuen, diefür denfür uns bereithält, bekommt ihr einendes Premium-Dienstes. Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, habt ihr allerdings nur noch bis morgen früh Zeit.Die Aktion, die bereits seit dem 25. Juli läuft und am morgigendeutscher Zeit endet, verspricht euch nämlich zwei Monate Discord Nitro – zum Preis von einem. Wir haben die Details für euch zusammengefasst.Schließt ihr noch bis morgen ein Nitro-Abonnement für Discord über denab, gibt es einen kostenlosen Monat des zahlungspflichtigen Premium-Services obendrauf. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr ein, oder einAbonnement wählt. Und auch, wenn es sich dabei nur um einvon Nitro Basic und Nitro Classic auf Nitro handelt, gilt die Aktion . Basic- und Mobilabonnementkäufe sind allerdingssind nicht nurvon Nitro Monthly oder Nitro Yearly, sondern, die in den vergangenen zehn Tagen kein Abonnement abgeschlossen haben. Außerdem dürfen, wie bereits erwähnt, auch bereits zahlende Basic- und Classic-Kunden mitmachen. Solltet ihr dennoch von einerüberrascht werden, so habt ihr vermutlich keinen Anspruch auf die Promo-Aktion.Finden könnt ihr jene über denin der Desktop-App oder im Browser. Mit Discord Nitro stehen euch zahlreiche Vorteile, beispielsweise personalisierte und, alternative, mehr Individualisierungsmöglichkeiten für euer Profil sowiezur Verfügung. Derfür Discord Nitro beläuft sich für einen Monat auf 9,99 Euro – ein ganzes Jahr kostet 99,99 Euro, ihr spart euch also effektiv gleich drei Monate, wenn ihr im Rahmen der Sommer-Aktion ein Jahres-Abo abschließt.Letztes aktuelles Video: The First