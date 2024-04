Discord: Über vier Milliarden Nachrichten stehen zum Verkauf

Sind eure privaten Chats auch betroffen?

Jüngsten Berichten zufolge hat der populäre Messenger- und Chat-Dienstseit längerer Zeit mit einer massiven Datenpanne zu kämpfen. Von dieser seien mehr alsNutzer betroffen.Auf einer seitverfügbaren Website mit dem dubiosen Namenwird behauptet, Milliarden an öffentlichen Discord-Nachrichten von den Servern gesammelt zu haben. Zugang zu diesen soll man sich gegen eine entsprechendeverschaffen können.Aktuellen Medienberichten wie dem des US-Portals 404media zufolge sollen die Betreiber von Spy.pet von über 628 Millionen Nutzern mehr als, die auf ganzengesendet wurden, in ihren Besitz gebracht haben. So soll es möglich sein,eines einzelnen Users auf einmal anzusehen – selbst, wenn die Kommunikation auf unterschiedlichen Servern stattgefunden hat.Dies ist mit der herkömmlichendes Nachrichten- und Voice Chat-Dienstes in solchem Umfang nicht möglich. Außerdem wird üblicherweise erst einmal der Zugang zu den jeweiligen Servern benötigt – praktisch ein zusätzlicher, den Kunden von Spy.pet gegen eine Gebühr umgehen. Dies öffnet im erweiterten Sinne auch Stalkern und Personen, die anderen mit der Veröffentlichung ihrer Nachrichten schaden könnten, Tür und Tor.Dererfolgt gegen eine Summe an, die wiederum gegen eine Mindestgebühr von umgerechnet fünf US-Dollar in Form vonfür gleich 500 von ihnen erworben werden können. Mit lediglichverschafft man sich eine Übersicht über die Aktivitäten eines Nutzers, in der mitunter die letzten Nachrichten inklusive des jeweiligen Servers und dem Zeitpunkt ihres Verfassens dargestellt werden. Außerdem bestünde die Möglichkeit, die Daten alszu exportieren.Wer nun berechtigterweise in Panik verfällt, der sei erst einmal beruhigt:. Das dubiose Portal sammelt wohl nicht von allen Discord-Servern Informationen, während unklar bleibt, nach welchem Verfahren überhaupt dabei vorgegangen wird.Viel eher verhält es sich so, dass (zu) neugierige Nutzer des Dienstes es wesentlichhaben, Informationen in Erfahrung zu bringen, an die man sonst mit größerem Aufwand auch so gelangt wäre – immerhin handelt es sich wie bereits erwähnt ausschließlich um öffentliche Nachrichtenverläufe. Gerade für Unternehmen könnte sich allerdings einedaraus ergeben, spielend leicht Nutzerinformationen und -vorlieben zu erkennen und dies zu einem eigenen Vorteil zu nutzen.Grundlegend solltet ihr künftig also ganz einfach genaustens abwägen, welche Informationen ihr auf Servern, die nicht sonderlich gut geschützt sind oder nur von euch in einem privateren Rahmen genutzt werden, mit anderen teilt. Habt ihr dies ohnehin bisher auf Discord so gehalten, ist die, die durch Spy.pet ausgeht, vergleichsweise gering und ihr braucht nichts zu befürchten. Das Vorgehen der Betreiber ist in jedem Fallund verstößt nicht nur gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Discords, sondern womöglich sogar gegen die Datenschutzgesetze.