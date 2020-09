Hogwarts Legacy: Action-Rollenspiel in der (offenen) Welt von Harry Potter angekündigt

Nach mehreren Gerüchten ist Hogwarts Legacy für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X angekündigt worden. Es basiert auf der Welt, die in den Harry-Potter-Büchern erschaffen wurde. Das Open-World Action-Rollenspiel wird von Avalanche (Mad Max, Just Cause, Rage 2) entwickelt.Laut Publisher Warner Bros. Games wird man sein eigenes Abenteuer in der Welt der Zauberer erleben können. Man begibt sich auf eine Reise durch vertraute und neue Schauplätze, entdeckt "fantastische Bestien", passt seinen Charaktere, stellt Tränke her, meistert Zauberspräche und verbessert die Talente des Charakters. In der Welt findet man Verbündete, kämpft gegen dunkle Zauberer und entscheidet letztlich über das Schicksal der Welt der Zauberer.Hogwarts Legacy spielt in den 1800er-Jahren. Die Hauptfigur besitzt den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis, das die Welt der Zauberer zu erschüttern droht. Als Nachzügler wird man die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen und schon bald entdeckt man, dass man die ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, "die alte Magie" wahrzunehmen und zu beherrschen. Fortan soll man entscheiden, ob man dieses Geheimnis zum Wohle der Gemeinschaft schützen oder sich der Versuchung nach finsterer Magie hingeben will."Hogwarts Legacy ist vollgepackt mit packender Magie, stellt die Spieler in den Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers und lässt sie zu den Hexen oder Zauberern werden, die sie sein möchten. Die Spieler entwickeln die Fähigkeiten ihres Charakters weiter, indem sie mächtige Zauber meistern, sich im Kampf üben und Gefährten auswählen, die ihnen helfen, gegen tödliche Gegner zu bestehen. Außerdem müssen sie Missionen und Szenarien bewältigen, die sie vor schwierige Entscheidungen stellen und zeigen, wofür sie wirklich stehen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung"In Hogwarts Legacy haben die Spieler durch klassisches Rollenspiel-Gameplay so viel Kontrolle über ihr Erlebnis in der Zauberwelt wie noch nie zuvor. Das macht das Label Portkey Games für Fans noch attraktiver", sagt David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. "Avalanche hat diese komplexe und vielschichtige Welt zum Leben erweckt, voller actiongeladener Magie und einer detaillierten, geheimnisvollen Geschichte, die Fans und Spieler gleichermaßen begeistern wird.""Es ist eine absolute Ehre, an einer so legendären Reihe mitzuwirken, und das Team hat sich mit vollem Einsatz bemüht, ein authentisches Zauberwelt-Erlebnis zu bieten, dass sowohl Harry-Potter-Fans als auch Rollenspielfans Spaß macht", sagt John Blackburn, Studioleiter von Avalanche. "Hogwarts Legacy ist so besonders, weil es den Spielern erlaubt, in eine völlig neue Story einzutauchen, die voller komplexer Charaktere und natürlich voller Magie steckt."