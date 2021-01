Hogwarts Legacy: Veröffentlichung auf 2022 verschoben

Und weiter geht es mit den Verschiebungen: Die Veröffentlichung von Hogwarts Legacy ist auf 2022 verschoben worden. Das Open-World-Action-Rollenspiel von Avalanche Software (nicht Avalance Studios), Portkey Games und Warner Bros. Games sollte eigentlich irgendwann 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Entwickler schreiben auf Twitter, dass sie mehr Zeit bräuchten, um die bestmögliche Spielerfahrung und eine "zauberhafte Welt" zu erschaffen.Hogwarts Legacy spielt in den 1800er-Jahren. Die Hauptfigur besitzt den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis, das die Welt der Zauberer zu erschüttern droht. Als Nachzügler wird man die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen und schon bald entdeckt man, dass man die ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, "die alte Magie" wahrzunehmen und zu beherrschen. Fortan soll man entscheiden, ob man dieses Geheimnis zum Wohle der Gemeinschaft schützen oder sich der Versuchung nach finsterer Magie hingeben will.Laut Publisher Warner Bros. Games wird man sein eigenes Abenteuer in der Welt der Zauberer erleben können. Man begibt sich auf eine Reise durch vertraute und neue Schauplätze, entdeckt "fantastische Bestien", passt seinen Charaktere, stellt Tränke her, meistert Zauberspräche und verbessert die Talente des Charakters. In der Welt findet man Verbündete, kämpft gegen dunkle Zauberer und entscheidet letztlich über das Schicksal der Welt der Zauberer.Letztes aktuelles Video: Ankündigung