Hogwarts Legacy: Release wurde laut Gerüchten auf 2023 verschoben

Fans des Harry-Potter-Universums müssen sich wohl noch länger auf den Release von Hogwarts Legacy gedulden. Laut aktueller Gerüchte soll das Rollenspiel in das Jahr 2023 verschoben worden sein. Das behauptet zumindest Colin Moriarty in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts, den die Kollegen von VGC analysiert haben. Demnach soll der Titel nicht nur den geplanten Release verpassen, sondern angeblich auch in einigen Schwierigkeiten stecken. Was damit genau gemeint ist, wurde allerdings nicht erwähnt. Auch die Verantwortlichen von Warner Bros. Games haben sich bisher noch nicht zum Thema geäußert.Es würde sich hier übrigens nicht um die erste Verschiebung von Hogwarts Legacy handeln. Schon vor einem Jahr wurde das Spiel von 2021 auf 2022 verschoben. Einen ersten Trailer zum Rollenspiel präsentierten die Entwicker von Avalanche Software im Jahr 2020. Die Geschichte wird weit vor den Ereignissen der Harry-Potter-Bücher bzw. -Filme spielen. Hogwarts Legacy soll für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung