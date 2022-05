Hogwarts Legacy: Video stellt Next-Gen-Features auf der PS5 vor

Neben einer Auflösung in 4K, soll die PS5-Version von Hogwarts Legacy, wie schon das exklusive Astro's Playroom, immersive Funktionen nutzen. So zeigt die Lichtleiste des Controllers die Farben (rot, grün, gelb, blau) des passenden Hogwarts-Haus an. Bei den Grafikmodi kann zwischen "Fidelity" (Wiedergabetreue) und "Performance" (Leistung) gewählt werden.



Im Video zeigt PlayStation heute, welche speziellen Features die PS5-Version von Hogwarts Legacy enthalten wird. Das Rollenspiel soll noch dieses Jahr erscheinen.Neben einer Auflösung in 4K, soll die PS5-Version von Hogwarts Legacy, wie schon das exklusive Astro's Playroom, immersive Funktionen nutzen. So zeigt die Lichtleiste des Controllers die Farben (rot, grün, gelb, blau) des passenden Hogwarts-Haus an. Bei den Grafikmodi kann zwischen "Fidelity" (Wiedergabetreue) und "Performance" (Leistung) gewählt werden.Beim Fliegen, oder beim Ritt durch die Minen von Gringotts soll das haptische Feedback dafür sorgen, dass sich die Spielsituationen echter anfühlen. Beim Kampf mit dem Zauberstab kommen die adaptiven Trigger zum Einsatz und wer das richtige Headset besitzt, profitiert auch bei Hogwarts Legacy von 3D Audio. Weitere Details auf dem PlayStation Blog

Laut der Entwickler ist Hogwarts Legacy in den späten 1800er-Jahren angesiedelt. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr es unter anderem mit der Untersuchung einer Goblin-Rebellion zu tun bekommen, die angeblich von einem Goblin namens Ranrok angeführt wird. Mithilfe eines Talentbaums erlent man mit der Zeit immer mehr magische Fähigkeiten.Hogwarts Legacy soll im Weihnachtszeitraum 2022 in den Handel kommen und für PC, PS4, PS5, One, XBS und Switch erscheinen.