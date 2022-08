Hogwarts Legacy: Entwickler gewähren exklusive Einblicke in den Charakter-Editor & mehr

Hogwarts Legacy: Beeindruckende Cutscenes und Charakter-Editor machen Lust auf mehr

Im Zuge eines Online-Events von Autodesk traten auch die Entwickler von Hogwarty Legacy ins Rampenlicht und enthüllten exklusive neue Informationen, Szenen und Bilder.Nachdem es bis auf einige Gerüchte um einen möglichen Release-Termin doch eher still um einen der heißersehntesten Rollenspiel-Titel des Jahres geworden war, sorgt man so im Hause Warner Bros. und der Avalanche Software-Entwickler für einen regelrechten Knall. Das gezeigte Material von Hogwarts Legacy gewährt dabei sogar einen flüchtigen Blick auf die Charaktererstellung.In einer beeindruckenden Zwischensequenz, die die Entwickler von Hogwarts Legacy auf dem Autodesk-Event präsentierten, sehen wir zwei junge Hogwarts-Schüler, die heimlich dabei zusehen, wie ein Trio aus dunklen Zauberern einen Hippogreifen attackieren und ihn in die Enge treiben. Die Szene endet damit, dass sich die Schüler durch ein sich schließendes Schlosstor voneinander getrennt werden und wir als Spieler die Aufgabe bekommen, einen höher gelegenen Ort zu erreichen.Darüber hinaus durften wir den Charakter-Editor erstmals etwas genauer unter die Lupe nehmen. Zwar gab es bislang kein vollständiges Bildmaterial zu sehen, aber die gezeigten Bilder reichen für einen Vorgeschmack vollkommen aus. So dürfen wir bereits jetzt davon ausgehen, dass uns Dutzende Kleidungsstücke, Gesichtsformen, Frisuren und andere Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen werden. Immerhin ist es wichtig, dass wir uns wenigstens abgesehen von unserer einheitlichen Schuluniform von den tausenden anderen angehenden Zauberkünstlern unterscheiden können. Als Antwort der Entwickler auf die kontrovers gehandelten Aussagen der Harry Potter-Autorin, J.K. Rowling, sollen bei der Charaktererstellung sogar LGBT+-freundliche Optionen ihren Weg in das Spiel finden.Im weiteren Verlauf des Events sprachen die Entwickler auch über den Einsatz der Motion-Capture-Technologie. Im Zuge dessen bekamen wir weitere Bilder und Eindrücke des Entwicklungsprozesses der Animationen zu sehen.Ein völlig anderes Thema beschäftigt derzeit nicht nur Fans von Hogwarts Legacy, sondern auch die riesige restliche Community der Potterheads. In dem gezeigten Footage sehen wir nämlich einen Charakter, der uns bislang nicht vertraut gewesen sein dürfte. Nach einigen hitzigen Diskussionen stellte Chandler Wood, seines Zeichens Community Manager von Avalanche Software, höchstpersönlich klar, um wen es sich bei dem mysteriösen Professor im fliederfarbenen Gewand handelt.Der grauhaarige, gut gelaunt blickende Mann heißt Abraham Ronen und übernimmt im Spiel den Job des Lehrers für Zauberkünste. Viele Fans vermuteten aufgrund seiner extravaganten Kleidung zunächst, dass es sich bei ihm um den damaligen Schulleiter handeln würde. Dass es sich bei Ronen um einen Vertreter aus dem Haus Slytherin handelt, ist derweil ebenfalls bekannt. Und auch die Next-Gen-Features, die uns mit Hogwarts Legacy auf der PS5 erwarten , kennen wir mittlerweile.