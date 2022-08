Hogwarts Legacy: Open-World-Zauberschule verschiebt sich auf 2023

Trauriges Weihnachtsfest

Da hat alle Magie versagt: Das Open-World-Abenteuer rund um das berühmte Zauber-Internat schafft es nicht mehr in diesem Jahr auf die Festplatten von Konsolen und PC und fliegt aus dem Release-Fenster.Es war abzusehen, nun ist es traurige Realität geworden. Das große Abenteuer im Harry-Potter-Universum braucht noch etwas Feinschliff, bis die Reife für einen offiziellen Verkaufsstart gegeben ist.Nach den letzten Verschiebungen von Spielen, die eigentlich in diesem Jahr erscheinen sollten, namentlich waren das Forspoken Arc Raiders und das neue Avatar -Spiel, schafft es auch Hogwarts Legacy nicht mehr in 2022. Schade, wäre das zauberhafte Open-World-Spiel doch der perfekte Zeitvertreib für die dunkle Jahreszeit und die beste Entschuldigung sich vom mit Verwandten überlaufenen Esstisch zu absentieren.Daraus wird nun nichts mehr, da müssen andere Lückenbüßer herhalten. Immerhin dürften sich die zwei stärksten Titel, das Vater-Sohn-Geschnetzel God of War Ragnarök für PS4 und PS5 und die nervenaufreibende Horror-Hatz The Callisto Protocol für Konsolen und PC nicht mehr verschieben und den Spielern trotzdem eine mehr oder weniger fröhliche Weihnacht sorgen.Der neue Releasetermin für Hogwarts Legacy liegt allerdings glücklicherweise nicht sehr weit entfernt, bereits am 10. Februar soll der Verkaufsstart für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X erfolgen. Die cloud-basierte Switch-Version hat weiterhin keinen genauen Erscheinungstermin.Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer