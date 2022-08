Hogwarts Legacy: Warner zeigt neuen Trailer zur Gamescom: Opening Night Live

Hogwarts Legacy-Trailer lässt tief blicken

Anfang Februar 2023 soll Hogwarts Legacy für alle größeren Plattformen erscheinen. Das Action-Rollenspiel ausdem Hause Avalanche Software durfte daher auch bei der gamescom: Opening Night Live nicht fehlen.Gut zwei Jahre ist es nun her, dass der erste Trailer einen ersten Blick in die offene Spielwelt im Harry Potter-Universum erlaubte. Im Rahmen des Auftaktevents zur gamescom 2022 gab Publisher Warner Bros. nun weitere Details rund um das bevorstehende Release bekannt. Sie zeigen: Hogwarts Legacy ist längst nicht nur was für Potterheads."Wenn du dich mit dem Slytherin-Schüler Sebastian Sallow anfreundest, wirst du vor die Entscheidung gestellt, ob du die Dunklen Künste annehmen oder ablehnen sollst, während du das Geheimnis seiner Familie in seiner Begleitquestreihe aufdeckst", heißt es in der Beschreibung des neuen Trailers. Er gibt den Fans Einblicke auf die sie nun schon lange warteten.Das Video konzentriert sich auf eine der vielen optionalen Begleitquests in Hogwarts Legacy und zeigt neben unverzeihlichen Flüchen auch schwierige Dilemmas. Mit ihnen werden Spieler konfrontiert, "wenn sie mehr über das Geheimnis der Familie Sallow erfahren und sich entscheiden, ob sie sich auf die dunklen Künste einlassen oder sie sogar annehmen wollen."