Hogwarts Legacy: Systemanforderungen für den PC sind bekannt

Hogwarts Legacy: Minimale und empfohlene Systemanforderungen

Die Mindestanforderungen für Hogwarts Legacy

Betriebssystem : Windows 10

: Windows 10 Prozessor : Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher : 8 Gigabyte RAM

: 8 Gigabyte RAM Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 1070 oder AMD RX Vega 56

: NVIDIA GeForce GTX 1070 oder AMD RX Vega 56 DirectX : Version 12

: Version 12 Speicher : 85 Gigabyte freier Speicher

: 85 Gigabyte freier Speicher zusätzliche Informationen: SSD (bevorzugt) HDD (unterstützt), 1080p/60 FPS, geringe Qualitätseinstellungen, Upscale Performance Settings

Empfohlene Einstellungen für Hogwarts Legacy

Betriebssystem : Windows 10

: Windows 10 Prozessor : Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafikkarte : NVIDIA GeForce 1080 TI oder AMD RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce 1080 TI oder AMD RX 5700 XT DirectX : Version 12

: Version 12 Speicher : 85 GB freier Speicher

: 85 GB freier Speicher zusätzliche Informationen: SSD, 1080p/60 FPS, hohe Qualitätseinstellungen, Upscale Quality Settings

Obwohl es sich bei den angegebenen Komponenten nicht um astronomische Ansprüche handelt, weist das geforderte Upscaling darauf hin, dass es sich bei Hogwarts Legacy um einen durchaus leistungshungrigen Titel handeln dürfte. Zuletzt gewährten uns die Entwickler



Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer



Obwohl es sich bei den angegebenen Komponenten nicht um astronomische Ansprüche handelt, weist das geforderte Upscaling darauf hin, dass es sich bei Hogwarts Legacy um einen durchaus leistungshungrigen Titel handeln dürfte. Zuletzt gewährten uns die Entwickler exklusive Einblicke zu Hogwarts Legacy , die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Außerdem wurde jüngst die Collectors Edition des RPGs im Harry Potter-Universum vorgestellt Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer

Publisher Warner Bros. Interactive und Entwickler Avalanche Software verraten uns endlich, welche Systemanforderungen Hogwarts Legacy an unseren Computer stellt. Diese sind auf Steam zu finden.So bekommen wir bereits Monate vor der eigentlichen Veröffentlichung einen Vorgeschmack darauf, was uns der heißersehnte Harry Potter-Titel grafisch so verspricht. Ob es Zeit für eine Aufrüstung ist oder ihr Hogwarts Legacy noch mit euren aktuellen Specs in voller Pracht genießen können werdet, verrät ein Blick auf die folgenden minimalen und empfohlenen Spezifikationen.Um Hogwarts Legacy auf dem Computer zu spielen, ist mindestens ein 64-Bit-starker Prozessor sowie ein entsprechendes Betriebssystem, beispielsweise Windows 10, von Nöten. Außerdem solltet ihr in beiden Fällen wenigstens 85 Gigabyte an freiem Speicher auf eurer Festplatte gewährleisten können. Bereits bei den Mindestanforderungen ist darüber hinaus interessanterweise von Upscaling-Einstellungen die Rede.Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem vorausSetzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus