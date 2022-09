Hogwarts Legacy: So steht es um einen Quidditch-Modus

Hogwarts Legacy: "Quidditch nicht spielbar" – dafür warten Besenrennen

Entwickler beziehen Stellung zur Rolle von J.K. Rowling

Wie es um den beliebten Besensport aus dem Harry Potter-Universum in der Welt von Hogwarts Legacy steht, ist mittlerweile bekannt. Aufschluss gibt hierbei die offizielle FAQ-Seite des ersehnten Titels.Obwohl wir in Hogwarts Legacy unseren Traum, einmal selbst ein Schüler der berühmten Zauberschule zu sein, voll ausleben können sollen, fehlt ein entsprechender Quidditch-Modus. Doch bevor waschechte Potterheads nun fassungslos ihr Butterbier verschütten, gibt es beruhigende Gewissheit darüber, dass uns das Besenfliegen trotzdem nicht verwehrt bleiben soll."Quidditch ist in Hogwarts Legacy nicht spielbar", liest es sich in den offiziellen Frequently Asked Questions als Antwort der Entwickler. "Allerdings sind Besenflüge zur Fortbewegung und Besenrennen Teil des Spiels. Die Spieler können auch Besen fliegen, um neue und bekannte Orte rund um Schloss Hogwarts zu erkunden", beruhigen uns die Entwickler noch im selben Atemzug.Dabei gab es doch so vielversprechende Ansätze. Beispielsweise mit der Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft, die bereits im Jahr 2003, also ziemlich genau 20 Jahre vor der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy, ihr Release auf der PlayStation 2, der Xbox, der Nintendo GameCube sowie dem Game Boy Advance feierte. Im damaligen Titel durften wir in einem der verschiedenen Teams durch die Lüfte jagen und im Stil einer Sportsimulation feindlich gesonnenen Klatschern ausweichen, während wir versuchen, den Quaffel , vorbei am gegnerischen Hüter, durch die Ringe zu wuchten.Auch der Rest des FAQ ist einen Blick wert. Die Antworten auf der Seite enthalten spannende Informationen darüber, was wir von Hogwarts Legacy erwarten dürfen. So erklärt man uns, wie viel von Hogwarts wir im fertigen Game denn erkunden dürfen, an welchen Zaubereikursen wir teilnehmen können und wie das Leveling-System im Spiel genau funktioniert.Darüber hinaus erörtern die Entwickler, welche Rolle Harry Potter-Autorin J.K. Rowling bei der Produktion von Hogwarts Legacy gespielt hat. Diese ist in der Vergangenheit mehrfach durch transphobische Äußerungen aufgefallen und stand aus diesem Grund nicht nur einmal in der öffentlichen Kritik. Als Antwort darauf sollen sogar LGBT+-freundliche Optionen über den Charaktereditor ihren Weg in das Spiel finden. So versichern die Macher von Hogwarts Legacy, J.K. Rowling ist "nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt, aber als Schöpferin der Zaubererwelt und eine der größten Geschichternerzählerinnen der Welt ist ihr außergewöhnliches Werk die Grundlage für alle Projekte in der Wizarding World".Nachdem sich das Release der Open World-Zauberschule zuletzt auf 2023 verschob , präsentierte Warner uns dafür auf der diesjährigen Gamescom einen neuen Trailer zu Hogwarts Legacy . Mittlerweile wissen wir auch, welche Inhalte die Collectors Edition des Rollenspiel-Highlights zu bieten hat und welche Systemanforderungen Hogwarts Legacy an unseren PC stellt Letztes aktuelles Video: PS5 NextGenTrailer