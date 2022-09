Hogwarts Legacy: Exklusive Hogsmeade-Quest auf PS5 und PS4

Exklusiver PlayStation-Content





Dieser Exklusiv-Deal wird nicht alle freuen: Schon länger sind exklusive Inhalte in Multiplattform-Spielen, die nur auf Sony- oder Microsoft-Konsolen verfügbar sind, nicht unbedingt die Fan-Favoriten der jeweils anderen Plattform. Und das dürfte auch in diesem Fall so sein.

PlayStation-Spieler werden in Hogwarts Legacy nämlich exklusiv in die Quest "Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade" abtauchen können. Die Laden-Besitzerin Cassandra Mason wird den Spielern ihr Geschäft im Zauberer-Örtchen Hogsmeade sehr gerne für einen guten Preis überlassen. Der Haken: Im Keller des Lädchens warten dunkle Geheimnisse und Mysterien, die eine nahtlose Fortführung des Geschäftsbetriebes erschweren.



Der Trailer zur PlayStation-Exklusiven Quest gibt einen Überblick zu Gameplay und Inhalt von "Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade." Hogwars Legacy wird am 10. Februar 2023 für PC, PS5, PS4, One und XBS erscheinen.





